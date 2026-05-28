Zašto ste žedni nakon čokolade? Kviz 'Tko bi rekao' otkrio razlog

Nakon što su se suočili s neobičnom pričom o ženi koja se udala za Eiffelov toranj i netočno odgovorili, Andrea i Borko trebali su brzi oporavak. "Ajde, nakon Erike se trebamo malo zasladiti", komentirala je Andrea, predlažući da odaberu kategoriju "Slatko", što se pokazalo kao pun pogodak.
Pitanje je bilo naizgled jednostavno, ali je nudilo tri zanimljiva odgovora: Zašto konzumacija čokolade često izaziva žeđ? Ponuđene opcije bile su: A) Tijelo reagira na unos viška šećera, B) Oslobođeni hormoni sreće vežu se za molekule vode ili C) Grižnja savjesti utječe na Centar za žeđ u mozgu.
Logika protiv grižnje savjesti i hormona sreće
Andrea Andrassy odmah je preuzela inicijativu u rješavanju zagonetke, koristeći se humorom i logikom kako bi eliminirala netočne odgovore. Opciju o grižnji savjesti odbacila je uz smijeh. "Ja bih rekla da grižnja savjesti i čokolada ne smiju koegzistirati. To je osnova života. Odbijam imati grižnju savjesti", izjavila je, što je izazvalo simpatije u studiju.
Ni teorija o hormonima sreće nije je uvjerila. Svojom prepoznatljivom dosjetljivošću zaključila je: "Iskreno, onda nesretni ljudi nikad ne bi bili žedni", čime je i tu mogućnost ostavila po strani kao manje vjerojatnu.
Na kraju je logički zaključila kako je najizgledniji odgovor onaj znanstveni. "Rekla bih da tijelo reagira na unos viška šećera i onda zapravo treba isprati taj šećer iz tijela", objasnila je svoj odabir. Borko Perić s punim je povjerenjem podržao njezinu odluku, kratko rekavši: "Ja tebe slušam."
Točan odgovor
Pokazalo se da je Andreina logika bila besprijekorna. Točan odgovor doista je bio pod A. Nakon unosa veće količine šećera, organizam povlači vodu iz stanica u krvotok kako bi održao ravnotežu, što aktivira centre za žeđ u mozgu.
Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.