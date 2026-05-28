Zašto ste žedni nakon čokolade? Kviz 'Tko bi rekao' otkrio razlog

U uzbudljivoj epizodi popularnog kviza 'Tko bi rekao', natjecateljski par koji čine spisateljica i kolumnistica Andrea Andrassy te glumac Borko Perić pokazao je kako se znanjem i duhovitošću dolazi do prvih bodova

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Nakon što su se suočili s neobičnom pričom o ženi koja se udala za Eiffelov toranj i netočno odgovorili, Andrea i Borko trebali su brzi oporavak. "Ajde, nakon Erike se trebamo malo zasladiti", komentirala je Andrea, predlažući da odaberu kategoriju "Slatko", što se pokazalo kao pun pogodak. Pitanje je bilo naizgled jednostavno, ali je nudilo tri zanimljiva odgovora: Zašto konzumacija čokolade često izaziva žeđ? Ponuđene opcije bile su: A) Tijelo reagira na unos viška šećera, B) Oslobođeni hormoni sreće vežu se za molekule vode ili C) Grižnja savjesti utječe na Centar za žeđ u mozgu.

icon-expand Tko bi rekao FOTO: RTL

Logika protiv grižnje savjesti i hormona sreće

Andrea Andrassy odmah je preuzela inicijativu u rješavanju zagonetke, koristeći se humorom i logikom kako bi eliminirala netočne odgovore. Opciju o grižnji savjesti odbacila je uz smijeh. "Ja bih rekla da grižnja savjesti i čokolada ne smiju koegzistirati. To je osnova života. Odbijam imati grižnju savjesti", izjavila je, što je izazvalo simpatije u studiju. Ni teorija o hormonima sreće nije je uvjerila. Svojom prepoznatljivom dosjetljivošću zaključila je: "Iskreno, onda nesretni ljudi nikad ne bi bili žedni", čime je i tu mogućnost ostavila po strani kao manje vjerojatnu. Na kraju je logički zaključila kako je najizgledniji odgovor onaj znanstveni. "Rekla bih da tijelo reagira na unos viška šećera i onda zapravo treba isprati taj šećer iz tijela", objasnila je svoj odabir. Borko Perić s punim je povjerenjem podržao njezinu odluku, kratko rekavši: "Ja tebe slušam."

Točan odgovor