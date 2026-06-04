Zašto su mladenke nekada nosile buket? Odgovor doznajte u kvizu 'Tko bi rekao'

Tim Borko se okušao u kategoriji "moda". Njihov zadatak bio je otkriti čemu je vjenčani buket nekada služio. Mogućnosti su bile da mladenka lakše izdrži ceremoniju, da naglasi bjelinu vjenčanice ili da ima čime gađati nepristojne goste. Borko Perić pokazao je sjajan instinkt. "Možda je trebao miris cvijeća da dođe k sebi, kao što neki koriste lavandu na putovanjima", teoretizirao je, aludirajući na loše higijenske uvjete u prošlosti.

Međutim, u konačnoj odluci prevagnula je logika pa su se odlučili za odgovor da buket naglašava bjelinu vjenčanice. Na njihovu žalost, Borkova prva misao bila je točna. U srednjem vijeku, zbog loših higijenskih navika, buketi od intenzivnog bilja poput češnjaka i ružmarina služili su kako bi prikrili neugodne mirise i pomogli mladenki da ostane pri svijesti tijekom duge ceremonije.

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