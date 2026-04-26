Znate li što zapravo kontrolira vašu želju za slatkim? Odgovor smo doznali u RTL-ovom kvizu 'Tko bi rekao'

U kvizu 'Tko bi rekao' natjecatelji, koje su vodili kapetani Meri Goldašić i Borko Perić, našli su se pred genetičkim pitanjem koje ima veze s navikama iz svakodnevice. Meri je u svoj tim pozvala fitness trenera Stjepana Ursu, dok je Borko imao podršku pjevačice Domenice Žuvele, no presudno je bilo znanje o funkcioniranju ljudskog tijela.
Pitanje je glasilo: Što u ljudskom tijelu kontrolira gen FGF21?', a ponuđeni odgovori bili su podjednako intrigantni – otpornost na visoke temperature, želju za slatkim ili toleranciju na loše raspoloženje. Iako bi mnogima dobro došao ovaj posljednji, točan odgovor bio je – potreba za slatkim.
Gen FGF21, odnosno fibroblastični faktor rasta 21, ima važnu ulogu u regulaciji metabolizma. Riječ je o hormonu koji se uglavnom stvara u jetri i šalje signale mozgu, točnije hipotalamusu, kako bi utjecao na našu želju za šećerom. Pojednostavljeno, djeluje kao svojevrsni regulator koji tijelu daje do znanja kada je unijelo dovoljno slatkog.
Dok su natjecatelji pokušavali pogoditi točan odgovor, pitanje je otvorilo zanimljiv uvid u složenost ljudskog organizma. Iako genetika igra važnu ulogu u oblikovanju naših sklonosti, nije jedini faktor – na naše odluke i dalje značajno utječu okolina i osobni izbori.
