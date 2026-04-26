Znate li što zapravo kontrolira vašu želju za slatkim? Odgovor smo doznali u RTL-ovom kvizu 'Tko bi rekao'

U kvizu 'Tko bi rekao' natjecatelji, koje su vodili kapetani Meri Goldašić i Borko Perić, našli su se pred genetičkim pitanjem koje ima veze s navikama iz svakodnevice. Meri je u svoj tim pozvala fitness trenera Stjepana Ursu, dok je Borko imao podršku pjevačice Domenice Žuvele, no presudno je bilo znanje o funkcioniranju ljudskog tijela.

Pitanje je glasilo: Što u ljudskom tijelu kontrolira gen FGF21?', a ponuđeni odgovori bili su podjednako intrigantni – otpornost na visoke temperature, želju za slatkim ili toleranciju na loše raspoloženje. Iako bi mnogima dobro došao ovaj posljednji, točan odgovor bio je – potreba za slatkim.