Fatalna ljubav Tome Zdravkovića prema Silvani stajala ga je ogromne tuge: Nikada joj nije rekao da je voli...

Toma Zdravković se zaljubio prelijepu pjevačicu Silvanu Armenulić . Legenda kaže da su se upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu. On joj je priznao da voli pjevati, a ona ga odvela na svoj nastup, iako je i sama bila na početku svoje karijere. Time mu je pomogla da se probije u glazbenoj industriji upoznajući ga s važnim ljudima.

Nakon što su neko vrijeme obitavali u zajedničkim krugovima, Toma joj je napisao pjesmu "Šta će mi život bez tebe dragi", koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova. Toma je jednom rekao kako je inzistirala da joj napiše pjesmu, no njega su za pisanje uvijek inspirirale neke romantične veze, a sa Silvanom je to bilo teško. Rekao je kako bi znali pričati danima te da je očajavala i pričala mu kako joj ništa ne ide od ruke. Toma joj je tada rekao da će joj napisati pjesmo o tome što mu je rekla kako se osjeća jer će tako bolje pjevati. To je i napravio nakon što se probudio mamuran u hotelu i sišao po kavu. Od konobara je uzeo blok papirića i olovku.