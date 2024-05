Od čega je zapravo bolovao Toma Zdravković? Udovica Gordana otkrila je veliku grešku koja ga je dovela do smrti

Nakon što mu je dijagnosticiran rak mokraćnog mjehura 1973. godine, Toma je shvatio ozbiljnost situacije i odlučio je potražiti nadu izvan granica svoje domovine. Odlučio je otputovati u Ameriku i Kanadu, uvjeren da će se njegova bolest brzo pogoršati. Toma je bio zabrinut da njegova majka neće moći podnijeti gledati ga u takvom stanju i da ne želi da ga vidi kako umire, niti da plače nad njegovim grobom. Tamo je upoznao svoju posljednju suprugu, Gordanu, koja je ostala uz njega kao njegova najveća podrška do kraja života.

"Osjećam se tako i nikako. Pred Novu godinu mi je pozlilo, morao sam leći. Eto, malo treba pa da me 'stegne'. Veoma dosadna bolest!", rekao je Toma Zdravković svojedobno.

U jednom intervjuu, Gordana Zdravković otkrila je da je Toma zapravo obolio nakon što se cijepio protiv velikih boginja.

"Mnogo se pisalo o Tominoj bolesti, ali ništa nije točno. Toma je imao jednu rijetku bolest, ali nije to ni bolest. Imao je nekakve izrasline na mjehuru. To je dobio poslije cjepiva Variola Vera, tada su se morali svi cijepiti, ali im nitko nije rekao da ne smiju piti. On i njegov prijatelj su se cijepili istog dana i poslije toga odmah otišli na Taš i onda su pili jedno 24 sata. Kada su došli kući, i jedan i drugi su imali probleme, počeli su mokriti krv. Kada je Toma otišao kod liječnika, rekli su mu da nikako nije smio piti 48 sata", rekla je Gordana.