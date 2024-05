Ona je bila posljednja supruga Tome Zdravkovića, a nije mu branila ništa pa ni nova zaljubljivanja: 'Nisam ga htjela mijenjati'

Nakon kratkotrajne, ali velike ljubavi s Nadom, Toma je otputovao prvo u Kanadu, a potom se u prosincu 1974. godine uputio u Ameriku, gdje je upoznao svoju četvrtu suprugu, Gordanu, s kojom je ostao do kraja života. Bez novca i u uvjerenju kako će uskoro umrijeti zbog zdravstvenih problema, Toma je Gordanu upoznao sasvim slučajno u Torontu, gdje je ona radila kao frizerka.

"Mene nije upoznao u kafani, upoznao me je u frizerskom salonu. Kao i u filmu. Neko ga je poslao kod nekog tko zna srpski da se ošiša. Došao je pripit i pitao može li se ošišati. Tako je sve počelo. Kada bih se ponovno rodila, izabrala bih sve isto. Ne bih mijenjala ništa, bilo je i lijepog i manje lijepog, ali uvijek zanimljivo. Nikad se nisam ljutila kada je ostajao u kafani, nisam ga sputavala ni u čemu. Kafana je bila njegova druga kuća, nisam ga htjela mijenjati, bila sam tu da ga pratim. Živio je kako je želio, s obzirom da je bio i bolestan, željela sam da živi punim plućima", ispričala je svojevremeno Gordana.

"On je jedini koji mi je govorio da uzmem dijete i da idem odavde jer se sprema rat. Govorio je: 'Molim te, idi, ne želim da dijete doživi rat.' Uzela sam dijete i otišla. Možda i ne bih otišla da to nije bila njegova želja", rekla je Gordana.

Nakon što je Toma preminuo 1991. godine, Gordana se sa sinom Aleksandrom ponovno vratila u Ameriku, a kasnije je ispričala kako je to bila Tomina želja.

"Život s Tomom nije bio lak, ali nije bio ni težak. U početku je bilo vrlo konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to prihvatiti. Nisam ga htjela mijenjati. Morala sam se uklopiti u njegov život", ispričala je Gordana, koja je s Tomom u braku provela 18 godina.

"Sve njegove gluposti, ali i lijepe stvari, to je bio on. Stvarno je bilo nemoguće tu nešto promijeniti. Ponekad sam samo htjela pomoći mu u određenim situacijama, ali nikad mu nisam nešto branila ili se svađala, već sam samo govorila: 'Proći će to, pusti, ako si se zaljubio, odljubit ćeš se'", rekla je.

