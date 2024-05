Ovako je zapravo izgledala najveća ljubav Tome Zdravkovića: Ovo je njegova Nada

Jedna od najiščekivanijih serija regije 'Toma' stigla je 30. travnja na RTL, dok je na platfmi Voyo dostupno već nekoliko epizoda!

Nada Radanović, Tomina treća supruga, smatra se njegovom najvećom ljubavlju. Osvojila je njegovo srce svojim šarmom i ljepotom, a osobito ga je očarala njezina plava kosa i oči.

Toma je svojevremeno u jednom intervjuu opisao trenutak kada je prvi puta ugledao lijepu Nadu. U to vrijeme bio je na ljetovanju u Budvi i to sa svojom tadašnjom zaručnicom Zoricom. Ispričao je kako je otišao na plažu, a Zorica je ostala u hotelu.

"U jednom trenutku dotrčala je visoka, plava djevojka. Ne znam ni otkud je došla, ni kako, ni zašto, ni što je htjela. Nešto je i rekla, ali se ne sjećam što. U tom trenutku vidio sam samo njene plave oči, lice preplanulo od sunca, bijele zube, i plavu, plavu kosu... Čudno sam se osjećao. "Evo ljubavi", pomislih. Jer, to su one situacije u kojima čovjek sve razumije, sve shvaća, baš kao što ima trenutaka kad nam je sve daleko... Oko mene je bilo sve stvarno: ta divna djeca, more i ONA", opisao je Toma.

Tomi nije dugo trebalo da Nadu odvede pred oltar. Vjenčali su se na prelijepom Ostrvu cvijeća u Crnoj Gori 1972. godine, a kuma im je bila poznata glumica Olivera Katarina.