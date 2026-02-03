Seriju 'Toma' ne propustite na RTL-u! Priča o Tomi Zdravkoviću koja je osvojila regiju

icon-close

Nakon što je istoimeni film postigao golem uspjeh i rasplakao publiku diljem regije, na RTL-u se ponovno emitira serija "Toma", biografski spektakl koji donosi proširenu i detaljniju priču o životu legendarnog pjevača narodne glazbe, boema i pjesnika tuge, Tome Zdravkovića.

Više od filma: Kronološko putovanje kroz uspone i padove

Dok se film iz 2021. godine fokusirao prvenstveno na posljednje dane Tomina života i njegovo prijateljstvo s doktorom koji ga je liječio, serija od osam epizoda donosi znatno više. S preko dva sata materijala koji nije viđen u filmu, redateljski tim na čelu s Draganom Bjelogrlićem pruža gledateljima cjelovit, kronološki prikaz Tomina životnog puta.

Radnja je ispričana kroz dvije paralelne linije. Prva prati 1991. godinu, početak Tomina liječenja i rađanje neobičnog prijateljstva s liječnikom Aleksom Hadžipopovićem, kojeg tumači Petar Benčina. Druga, retrospektivna linija, vodi nas u prošlost, od siromašnog djetinjstva u Pečenjevcu, preko sudbonosnog susreta sa Silvanom Armenulić (Tamara Dragičević), do vrtoglavog uspona na glazbenoj sceni i boemskog života koji ga je definirao.

Portret jednog vremena i ljudi koji su ga obilježili

Ono što seriju čini posebnom jest njezina sposobnost da oživi ne samo lik Tome Zdravkovića, kojeg je maestralno utjelovio Milan Marić, već i duh jednog prohujalog vremena. Gledatelji imaju priliku vidjeti kako su izgledale legendarne kavane, glazbeni festivali i druženja umjetničke elite bivše države. U seriji se pojavljuju likovi mnogih poznatih ličnosti tog doba, poput Dragana Nikolića, Bore Todorovića, Zorana Radmilovića i Lepe Lukić, što dodatno pridonosi autentičnosti priče.

Poseban naglasak stavljen je na Tomine turbulentne odnose sa ženama koje su bile njegova vječna inspiracija. Kroz epizode se detaljnije istražuju priče iza pjesama posvećenih Danki, Ljiljani, Nadi i njegovoj supruzi Gordani, otkrivajući slojeve njegove kompleksne osobnosti i nepresušnog izvora tuge iz kojeg su nastajali besmrtni stihovi.

Serija "Toma" nije samo biografija jednog pjevača. Uz originalnu glazbu i nove aranžmane Tominih hitova, za koje je zaslužan Željko Joksimović, ova priča predstavlja televizijski događaj koji se ne propušta.

Seriju 'Toma' ne propustite svakim danom na RTL-u nakon RTL Direkta.