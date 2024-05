Tko je bila Tomina Slavica? Prvoj ljubavi otpjevao je najtužnije stihove, a umrla je s niti 20 godina

Toma se vratio kafanama i nastavio je pjevati. Dugo vremena nije čuo ništa o Slavici, iako je znao da je u Sarajevu. A onda, jednog ljetnog dana 1963. dok je nastupao na crnogorskom primorju, stigao je telegram koji je promijenio sve. Liječnik koji je liječio Slavicu obavijestio ga je da je ona teško, neizlječivo bolesna i da ga želi vidjeti. Kada je stigao u Sarajevo, gotovo je nije prepoznao jer je izgubila trideset kilograma.

"Jednog dana vraćajući se s plaže, svratio sam do recepcije. Rekli su mi: "Imaš telegram". Meni se godinama nitko nije javljao, niti od kuće, niti s bilo koje strane. Ma, ni moji iz Pečenjevca, sela prema Leskovcu, nisu mogli znati gdje sam. Ja sam se od njih odmaknuo i išao od kafane do kafane, po cijeloj zemlji... Uzmem telegram, a u njemu stoji da se hitno javim jednom liječniku u sarajevskoj bolnici. Liječnik, koji je poslao telegram, dodao je da je Slavica teško bolesna i da me želi vidjeti. To me je totalno šokiralo", ispričao je Zdravković kasnije.

Toma zbog nastupa nije mogao ostati sa Slavicom, a nekoliko dana kasnije stigao mu je novi telegram s viješću da je njegova ljubav preminula. Shrvan bolom, Toma je uradio ono što je najbolje znao - napisao joj je stihove. Tako je nastala pjesma "Buket belih ruža", koju je otpjevao samo jednom.

"Umrla je u Sarajevu, sahranjena je u rodnom Travniku, a ja sam stigao na svježu humku, tek da položim buket bijelih ruža. Sedam-osam godina kasnije, baš u Travniku, prvi put sam javno pjevao pjesmu posvećenu njoj koja je bila ogledalo našeg života. Izveo sam je tada i nikad više. Plakao sam ja, plakala je cijela sala. To nije bio koncert, već sprovod", prisjetio se legendarni pjevač kasnije.

