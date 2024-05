Tko su djeca Tome Zdravkovića? Sinu Aleksandru prezime je predstavljalo teret: 'Bio sam premlad kada je umro'

"Jedan kratki period živjela sam s njim. Bila sam vrlo tužna kada je umro. Živiš s činjenicom da je on dio tebe, da postoji u meni, u mom bratu, u pjesmama, u drugim ljudima kojima je dao lijepa osjećanja", ispričala je svojevremeno jedina kćer Tome Zdravkovića.

Pamti ga kao nevjerojatnu osobu, kompliciranu, ali istovremeno i nježnu, protkanu dubokim emocijama.

"Bio je posebna osoba. Zračio je tugom i pozitivom u isto vrijeme. Sjećam ga se kao neklasičnog oca. Piće i izlasci su bili dio njegovog života i to sam prihvatila. Znam da zaplačem kao on. Često preko interneta pogledam njegove snimke. Imam jednu njegovu košulju u kojoj je nastupao, dugo je nisam prala. I jednu zlatnu ploču. Po mom osjećaju, nikada se nije tukao i svađao, imao je svoje ja i to mu nitko nije oduzeo. Znao je da popije, ali onda bi kod njega nastupila tuga", otkrila je Žaklina jednom prilikom.

Žaklina je odrastala u Puli, a u jednom intervjuu otkrila je i kako svog oca nije vidjela od svoje pete do 17. godine. Također je istaknula da voli glazbu svog oca, a najveći i najjači dojam na nju ostavile su pjesme "Kiša je padala" i "Dotako sam dno života".

Svoje drugo dijete, sina Aleksandra, dobio je s četvrtom i posljednjom suprugom Gordanom. Nakon što su se Gordana i Toma upoznali u Kanadi 1974., četiri godine nakon dobili su sina Aleksandra nakon čega se vraćaju u svoju domovinu.