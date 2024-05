Tragična smrt Silvane Armenulić i danas je misterij: Legendarna pjevačica predosjetila svoju sudbinu?

Te godine, Silvana je bila meta brojnih kritika zbog svog pojavljivanja u kupaćem kostimu u novogodišnjem programu. Osim toga, navodno ju je u to vrijeme proganjao jedan službenik državne sigurnosti, kojeg je ona odbijala jer je bila udana za tenisača Radmila Armenulića, s čime se on nije želio pomiriti. Time je njena smrt poprimila i političke konotacije, a mnogi i danas tvrde kako se nije radilo o nesretnom slučaju, već o planiranom ubojstvu.

Istraga i rekonstrukcija nesreće doveli su do zaključka da se vozilo u kojem su bili Silvana, njena sestra i Miodrag Jašarević kretalo brzinom od 150 km/h. Iznenada je u jednom trenutku vozilo skrenulo u suprotnu traku i došlo je do sudara. Kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera nije uspio na vrijeme zakočiti.

Zanimljivo je da je nekoliko mjeseci prije tragične smrti, Silvana u jednom od intervjua izjavila: "Nemojte me zaboraviti", što može sugerirati da je imala predosjećaj da će se nešto dogoditi.

Toma Zdravković bio je jedan od najbližih suradnika Silvane Armenulić. Upoznali su se na klupi u parku u Leskovcu, u kojem je ona nastupala. Toma je tada bio u teškoj situaciji, a Silvana mu je ponudila da nastupa na njezinim koncertima. U znak zahvalnosti, Toma je napisao pjesmu "Šta će mi život", koja je postala jedan od Silvaninih najvećih hitova.

Zahvaljujući njoj, Toma je izgradio blistavu karijeru. Dobro je poznato kako je Toma čitavo vrijeme bio potajno zaljubljen u Silvanu, koja je za njega bila nedostižna. To je znala i Tomina supruga Gordana.

"Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Vjerujem da nikada nije imao hrabrosti ni kazati joj da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sjećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog", ispričala je Gordana.

Silvaninom smrću bavili su se mnogi mediji, a neki su čak tvrdili kako je njezinu smrt naručila služba državne sigurnosti jer se nije željela upustiti u aferu s jednim od njihovih službenika. No, do danas to nije potvrđeno.

