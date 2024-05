Znate li tko je druga supruga Tome Zdravkovića? Milica ga je ostavila zbog kafane

Toma Zdravković je bio poznati jugoslovenski pjevač narodne i zabavne glazbe, rođen 1938. godine, čija je karijera obilovala emotivnim baladama koje su osvajale srca publike. Što se tiče njegovih pjesama o ženama, one su često tematski centrirane oko ljubavi, čežnje, tuge i romantičnih odnosa, a karakterizira ih izrazita emotivnost i dubina. To ne čudi jer nije tajna - Toma je volio žene, a i one njega. U životu se ženio čak četiri puta, a njegova druga supruga bila je Milica.

Nakon Olgice, u kafani Gradski podrum, gdje je svake večeri pjevao pune tri godine, upoznao je Milicu Božić, s kojom se vjenčao nakon nekoliko mjeseci, a u tom braku Toma se drastično promijenio.

Nije puno pio, ostavio se kocke, što mu je također bio porok. No, ta promjena nije dugo trajala jer se vrlo brzo vratio svom boemskom životu pa ga je Milica, nakon dvije godine braka, ostavila.