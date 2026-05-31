UEFA European Under-17 Championship 2026

Gdje i kada pratiti hrvatske mini Vatrene protiv Španjolske?

Utakmica sa Španjolskom igra se danas u 13:30, a prijenos je na RTL-u 2 i platformi Voyo

31.05.2026 08:45

U susretu 2. kola A skupine Europskog prvenstva, hrvatska U-17 reprezentacija je u Tallinnu pobijedila Estoniju s 3-1 ostavši u igri za polufinale.

Izabranici Marijana Budimira lakoćom su svladali domaćina natjecanja. Sve je bilo riješeno već do odmora, Hrvatska je na krilima dvostrukoga strijelca Nika Škafara Žužića stekla veliku prednost. U nastavku susreta Škafar Žužić je u 54. minuti iznudio kazneni udarac i omogućio kapetanu Joni Benkotiću sigurnu realizaciju s bijele točke. Na kraju je Aston Visse ublažio poraz domaćina u 89. minuti.

UEFA
UEFA FOTO: HNS

"Bila je to odlična utakmica", kazao je Daniel Šarić za Net.hr. "Uvjerljiva pobjeda kojom smo se vratili u igru za polufinale i nadam se da ćemo protiv Španjolske uspjeti napraviti rezultat i proći dalje. Mislim da niti prva utakmica protiv Belgije nije bila tako loša. U tom otvaranju smo primili golove, poslije smo bili dobri, ali nismo uspjeli zabiti. Nadam se da nam ti bodovi neće faliti za prolazak, očekujem dobru utakmicu protiv Španjolske i nadam se prolazu", kazao je bivši nogometaš Rijeke i Dinama.

Utakmica sa Španjolskom igra se danas u 13:30, a prijenos je na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Tko ne bi preživio 24 sata bez interneta? Mladi Vatreni dali hit odgovore

