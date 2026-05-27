Pravila kreativnog natječaja: VOYO x UEFA U17 darivanje plišanca Hrvatska

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač), u čijem je vlasništvu Facebook stranica VOYO Hrvatska, organizira kreativni natječaj pod nazivom VOYO x UEFA U17 darivanje plišanca Hrvatska" (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za posjetitelje Facebook stranice VOYO Hrvatska. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije VOYO platforme i UEFA U17 prvenstva.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 27. svibnja 2026. u 10:00 sati i traje do 29. svibnja 2026. u 10:00 sati. Tijekom trajanja kreativnog natječaja fanovi Facebook stranice VOYO Hrvatska imaju priliku osvojiti plišanca Hrvatska. Dva sudionika čiji komentari budu odabrani slučajnim odabirom osvojit će po jedan plišanac Hrvatska.

icon-expand VOYO x UEFA U17 darivanje plišanca Hrvatska FOTO: Voyo

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara koje su Sudionici objavili na Facebook stranici VOYO Hrvatska u promotivne svrhe. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se njihovo ime i prezime mogu objaviti na Facebook stranici VOYO Hrvatska u slučaju osvajanja nagrade.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja ostvaruju svi punoljetni Sudionici koji tijekom trajanja natječaja: - zaprati VOYO Hrvatska Facebook stranicu - lajkaju objavu natječaja - u komentaru ispod objave napišu s kim gledaju UEFA U17 utakmice na VOYO-u i zašto je baš ta osoba njihov partner za navijanje Svaki Sudionik može sudjelovati samo jednom. Komentari objavljeni nakon završetka natječaja neće biti uzeti u obzir.

Članak 5.

Priređivač zadržava pravo uklanjanja komentara neprimjerenog sadržaja ili komentara koji nisu u skladu s pravilima natječaja. Komentari koji sadrže uvredljiv, neprikladan ili nezakonit sadržaj bit će uklonjeni, a Sudionici isključeni iz natječaja.

Članak 6.

Ako Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti slanjem poruke u inbox Facebook stranice VOYO Hrvatska s naznakom: ODUSTAJEM OD NATJEČAJA VOYO x UEFA U17".

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika isključivo radi provedbe Kreativnog natječaja, kontaktiranja dobitnika i dostave nagrade. Osobni podaci neće se dostavljati trećim osobama te će biti obrađivani u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Sudionici imaju pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka slanjem zahtjeva na e-adresu: rtl@rtl.hr

Članak 8.

Dobitnici nagrada bit će odabrani slučajnim odabirom među svim Sudionicima koji ispune uvjete natječaja. Imena dobitnika bit će objavljena u komentaru ispod originalne objave na Facebook stranici VOYO Hrvatska. Svaki dobitnik osvaja jedan (1) plišanac Hrvatska.

Članak 9.

Facebook ni na koji način ne sponzorira, podržava niti administrira ovaj Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Svu odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja snosi RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 10.