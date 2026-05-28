Tko ne bi preživio 24 sata bez interneta? Mladi Vatreni dali hit odgovore

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija trenutačno se nalazi u Estoniji, gdje nastupa na završnici Europskog prvenstva do 17 godina. Iako su mini Vatreni u prvom susretu poraženi od Belgije rezultatom 2:0, dojam koji su ostavili na terenu bio je znatno bolji od samog rezultata. Hrvatska je tijekom većeg dijela utakmice izgledala organizirano, borbeno i kvalitetno, što je nakon susreta naglasio i izbornik Marijan Budimir.
Čestitao sam dečkima nakon utakmice jer smo odigrali zaista kvalitetno. Nažalost, na otvaranju su nam se dogodile dvije individualne pogreške koje je protivnik kaznio. U gotovo svim segmentima igre bili smo bolja momčad", poručio je Budimir nakon utakmice.
Pred hrvatskom reprezentacijom sada je novi izazov. Danas, 28. svibnja 2026. godine, mladi Vatreni igraju važan dvoboj protiv domaćina Estonije. Susret počinje u 18:00 sati, a prijenos je osiguran na RTL-u 2 i platformi Voyo. Hrvatska u toj utakmici traži pobjedu koja bi je zadržala u utrci za plasman u polufinale Europskog prvenstva.
Posebna atmosfera očekuje se u Tallinnu, gdje će Estonci imati snažnu podršku domaćih navijača, no hrvatski reprezentativci vjeruju kako upravo u toj utakmici mogu pokazati pravo lice i vratiti se na pobjednički put.
Unatoč porazu na otvaranju prvenstva, u hrvatskom taboru vlada odlično raspoloženje. To potvrđuje i zabavan "behind the scenes" video koji je na društvenim mrežama objavio profil HNS Youth. U opuštenoj atmosferi mladi reprezentativci Pandurić, Modrić i Ruso odgovarali su na zanimljiva pitanja koja nemaju veze s nogometom.
Tko bi najteže izdržao 24 sata bez interneta? Tko je rođen za reality show? A tko ima najbolji modni stil u svlačionici? Odgovore su otkrili sami igrači, a video je pokazao koliko je dobra atmosfera unutar reprezentacije uoči ključne utakmice turnira.