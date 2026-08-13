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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka

Nema opuštanja u Finskoj: Rijeka večeras lovi potvrdu prolaska uživo na RTL-u i Voyo

Ljubitelje nogometa večeras očekuje nova europska uzbuđenja u sklopu 3. kvalifikacijskog kola UEFA Konferencijske lige

RTL.hr
13.08.2026 12:00

HNK Rijeka od 18 sati gostuje u Tampereu kod Ilvesa, gdje traži potvrdu prolaska u završnu rundu kvalifikacija. Izravan prijenos utakmice gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo, a odmah po završetku napetog susreta na rasporedu je središnja informativna emisija RTL Danas.

Ilves - Rijeka
Ilves - Rijeka FOTO: Voyo

Kek traži veću ubojitost u ključnom okršaju

Rijeka u Tampere donosi prednost od 1:0 ostvarenu na Rujevici pogotkom Nika Jankovića. Iako su Riječani u toj utakmici uputili čak 23 udarca, goste je od težeg poraza spasio njihov vratar i bivši dinamovac Faris Krkalić. 

Unatoč tome što Rijeka ove sezone ima stopostotni učinak od četiri pobjede u četiri susreta (dvaput protiv Derry Cityja te po jednom protiv Rudeša i Ilvesa), trener Matjaž Kek traži znatno veću ubojitost i odlučnost. Pobjednika u play-offu po svemu sudeći čeka opasni danski Midtjylland, koji ima prednost iz prvog dvoboja protiv irskog Bohemiansa.

Ilves - Rijeka
Ilves - Rijeka FOTO: Nel Pavetić - Pixsell

Ne propustite večerašnji okršaj u 18 sati uživo na RTL-u i platformi Voyo te podržite Riječane u borbi za europski play-off!

ilves - rijeka
UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka

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