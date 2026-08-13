Nema opuštanja u Finskoj: Rijeka večeras lovi potvrdu prolaska uživo na RTL-u i Voyo

HNK Rijeka od 18 sati gostuje u Tampereu kod Ilvesa, gdje traži potvrdu prolaska u završnu rundu kvalifikacija. Izravan prijenos utakmice gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo, a odmah po završetku napetog susreta na rasporedu je središnja informativna emisija RTL Danas.

Rijeka u Tampere donosi prednost od 1:0 ostvarenu na Rujevici pogotkom Nika Jankovića. Iako su Riječani u toj utakmici uputili čak 23 udarca, goste je od težeg poraza spasio njihov vratar i bivši dinamovac Faris Krkalić.

Unatoč tome što Rijeka ove sezone ima stopostotni učinak od četiri pobjede u četiri susreta (dvaput protiv Derry Cityja te po jednom protiv Rudeša i Ilvesa), trener Matjaž Kek traži znatno veću ubojitost i odlučnost. Pobjednika u play-offu po svemu sudeći čeka opasni danski Midtjylland, koji ima prednost iz prvog dvoboja protiv irskog Bohemiansa.