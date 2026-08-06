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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Danas ne propustite spektakl s Rujevice: Rijeka protiv Ilvesa uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Hrvatski predstavnik večeras traži pobjedu u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Konferencijske lige

RTL.hr
06.08.2026 09:00

Nakon što su u prethodnom kolu iz natjecanja izbacili Derry City, nogometaši Rijeke večeras na Rujevici dočekuju finski Ilves u sklopu 3. pretkola UEFA Konferencijske lige. Finski predstavnik izborio je ovaj dvoboj nakon što je u drugom pretkolu eliminirao islandski Stjarnan, a Riječani pred rasprodanim tribinama svog stadiona žele osigurati ključnu prednost i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.

Rijeka - Ilves
Rijeka - Ilves FOTO: Voyo

Vrhunska ekipa na terenu i u prijenosu

Televizijski prijenost ovog napetog dvoboja iz zagrebačke kabine komentirat će Filip Brkić, dok će se s terena na Rujevici s najnovijim informacijama javljati reporter Boris Jovičić.

Spektakl s Rujevice ne propustite gledati večeras od 20:45 sati uživo na RTL-u i platformi Voyo!

rijeka - ilves rtlhr voyohr
UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Gdje gledati utakmicu Rijeka - Ilves?

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Gdje gledati utakmicu Rijeka - Ilves?

Riječani u prvoj utakmici trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige dočekuju finski Ilves

Rijeka na Rujevici protiv finskog Ilvesa traži pobjedu!

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