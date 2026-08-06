Danas ne propustite spektakl s Rujevice: Rijeka protiv Ilvesa uživo na RTL-u i platformi Voyo!

Nakon što su u prethodnom kolu iz natjecanja izbacili Derry City, nogometaši Rijeke večeras na Rujevici dočekuju finski Ilves u sklopu 3. pretkola UEFA Konferencijske lige. Finski predstavnik izborio je ovaj dvoboj nakon što je u drugom pretkolu eliminirao islandski Stjarnan, a Riječani pred rasprodanim tribinama svog stadiona žele osigurati ključnu prednost i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.

Televizijski prijenost ovog napetog dvoboja iz zagrebačke kabine komentirat će Filip Brkić, dok će se s terena na Rujevici s najnovijim informacijama javljati reporter Boris Jovičić.

Spektakl s Rujevice ne propustite gledati večeras od 20:45 sati uživo na RTL-u i platformi Voyo!