Gdje gledati utakmicu Rijeka - Ilves?

Nakon što su u prethodnom kolu iz natjecanja izbacili Derry City, nogometaši Rijeke u trećem pretkolu UEFA Konferencijske lige susrest će se s finskim Ilvesom. Finska momčad izborila je ovaj dvoboj nakon što je u drugom pretkolu eliminirala islandski Stjarnan. Riječani se nadaju pred rasprodanim tribinama na Rujevici osigurati prednost u prvoj utakmici i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.