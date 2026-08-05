Gdje gledati utakmicu Rijeka - Ilves?

Nakon što su u prethodnom kolu iz natjecanja izbacili Derry City, nogometaši Rijeke u trećem pretkolu UEFA Konferencijske lige susrest će se s finskim Ilvesom. Finska momčad izborila je ovaj dvoboj nakon što je u drugom pretkolu eliminirala islandski Stjarnan. Riječani se nadaju pred rasprodanim tribinama na Rujevici osigurati prednost u prvoj utakmici i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.
Opasnost iz finskog prvenstva i Kekov adut
Iako se Ilves s polovičnim učinkom nalazi pri dnu prvenstvene ljestvice, riječ je o suparniku kojeg ne treba podcijeniti jer je finska liga u punom zamahu, a njihovi igrači u punoj natjecateljskoj formi. Rijeka je uz Dinamo najkonstantniji hrvatski predstavnik u europskim natjecanjima posljednjih godina, a sada s trenerom Matjažom Kekom ponovno traži novi zamah i prolazak ove prepreke.
Utakmicu Rijeka – Ilves pratite uživo na RTL-u i platformi Voyo u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati!