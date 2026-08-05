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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Gdje gledati utakmicu Rijeka - Ilves?

Hrvatski predstavnik na rasprodanom stadionu na Rujevici traži pobjedu i prednost protiv finskog suparnika u borbi za nastavak europskog puta.

RTL.hr
05.08.2026 08:00

Nakon što su u prethodnom kolu iz natjecanja izbacili Derry City, nogometaši Rijeke u trećem pretkolu UEFA Konferencijske lige susrest će se s finskim Ilvesom. Finska momčad izborila je ovaj dvoboj nakon što je u drugom pretkolu eliminirala islandski Stjarnan. Riječani se nadaju pred rasprodanim tribinama na Rujevici osigurati prednost u prvoj utakmici i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.

Rijeka - Ilves
Rijeka - Ilves FOTO: Voyo

Opasnost iz finskog prvenstva i Kekov adut

Iako se Ilves s polovičnim učinkom nalazi pri dnu prvenstvene ljestvice, riječ je o suparniku kojeg ne treba podcijeniti jer je finska liga u punom zamahu, a njihovi igrači u punoj natjecateljskoj formi. Rijeka je uz Dinamo najkonstantniji hrvatski predstavnik u europskim natjecanjima posljednjih godina, a sada s trenerom Matjažom Kekom ponovno traži novi zamah i prolazak ove prepreke.

Rijeka-Ilves
Rijeka-Ilves FOTO: Voyo

Utakmicu Rijeka – Ilves pratite uživo na RTL-u i platformi Voyo u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati!

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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Danas ne propustite spektakl s Rujevice: Rijeka protiv Ilvesa uživo na RTL-u i platformi Voyo!

UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Riječani u prvoj utakmici trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige dočekuju finski Ilves

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Riječani u prvoj utakmici trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige dočekuju finski Ilves

Rijeka na Rujevici protiv finskog Ilvesa traži pobjedu!

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