Gdje i kad gledati utakmicu Ilves - Rijeka?

Iako je Rijeka u prvom susretu bila izrazito dominantna s čak 23 udarca prema vratima, jedini pogodak postigao je Niko Janković, dok je goste od težeg poraza spasio vratar Faris Krkalić, bivši član Dinama. Trener Matjaž Kek, unatoč četiri pobjede u četiri utakmice ove sezone (dvaput Derry City, Rudeš i Ilves), od momčadi u Finskoj traži veću ubojitost i odlučnost. Pobjednika u play-offu po svemu sudeći čeka danski Midtjylland, koji ima prednost iz prve utakmice protiv irskog Bohemiansa.