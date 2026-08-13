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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka

Gdje i kad gledati utakmicu Ilves - Rijeka?

Nakon minimalne pobjede na Rujevici, HNK Rijeka u četvrtak, 13. kolovoza od 18 sati igra uzvratni susret 3. pretkola UEFA Konferencijske lige protiv Ilvesa u Tampereu. Izravan prijenos utakmice možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo, a odmah nakon završetka susreta slijedi središnja informativna emisija RTL Danas

RTL.hr
13.08.2026 11:05

Iako je Rijeka u prvom susretu bila izrazito dominantna s čak 23 udarca prema vratima, jedini pogodak postigao je Niko Janković, dok je goste od težeg poraza spasio vratar Faris Krkalić, bivši član Dinama. Trener Matjaž Kek, unatoč četiri pobjede u četiri utakmice ove sezone (dvaput Derry City, Rudeš i Ilves), od momčadi u Finskoj traži veću ubojitost i odlučnost. Pobjednika u play-offu po svemu sudeći čeka danski Midtjylland, koji ima prednost iz prve utakmice protiv irskog Bohemiansa.

Ilves - Rijeka
Ilves - Rijeka FOTO: Nel Pavetić - Pixsell

Pratite uzvratni okršaj Ilvesa i Rijeke u četvrtak od 18 sati uživo na RTL-u i platformi Voyo!

ilves - rijeka
UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka

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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka

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