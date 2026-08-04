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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Riječani u prvoj utakmici trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige dočekuju finski Ilves

Nogometaši Rijeke nastavljaju svoj europski put ovoga četvrtka, kada ih na domaćem terenu očekuje prvi susret trećeg pretkola Konferencijske lige

RTL.hr
04.08.2026 16:05

Na stadion Rujevica stiže finski predstavnik Ilves, a Riječani u ovaj dvoboj ulaze s jasnim ciljem - ostvariti pobjedu i osigurati što bolju poziciju uoči uzvrata na sjeveru Europe. Očekivanja su velika, a pritisak je na domaćoj momčadi koja nosi ulogu favorita.

Opravdati ulogu favorita pred domaćom publikom

Ulazak u treće pretkolo europskog natjecanja za Rijeku predstavlja važan korak, no pravi posao tek slijedi. Uloga favorita, koja im se pripisuje u ovom dvoboju, nosi sa sobom i određenu dozu odgovornosti. Upravo će na Rujevici, pred svojim najvjernijim navijačima, morati pokazati kvalitetu i opravdati očekivanja. Prva utakmica na domaćem terenu idealna je prilika za stjecanje prednosti koja bi mogla biti ključna za ukupan prolaz. Momčad će morati odigrati koncentrirano i iskoristiti energiju s tribina kako bi slomila otpor finske ekipe i s pozitivnim rezultatom otputovala na uzvrat.

Rijeka-Ilves
Rijeka-Ilves FOTO: Voyo

Utvrda Rujevica čeka goste iz Finske

Rujevica se već nebrojeno puta pokazala kao neosvojiva utvrda za mnoge jače i iskusnije europske protivnike. Domaći teren i podrška navijača često su bili ključan faktor u važnim utakmicama, a nema sumnje da će tako biti i ovoga puta. Navijači Rijeke s nestrpljenjem iščekuju novi europski ogled i spremni su stvoriti prepoznatljivu atmosferu koja će njihovim ljubimcima dati dodatni vjetar u leđa. Za finski Ilves, gostovanje na Kvarneru bit će pravi test, kako na terenu, tako i na tribinama.

Rijeka Ilves
Rijeka Ilves FOTO: Voyo

Termini i prijenos susreta

Prvi susret između Rijeke i Ilvesa na rasporedu je u četvrtak, 6. kolovoza, s početkom u 20 sati i 45 minuta na stadionu Rujevica. Svi oni koji neće moći prisustvovati utakmici, moći će je pratiti uživo na RTL-u i platformi Voyo.

Prijenos uzvratnog susreta, koji se igra tjedan dana kasnije, također je osiguran na programu RTL-a te putem streaming platforme Voyo, što znači da će cijela Hrvatska moći pratiti borbu Riječana za plasman u sljedeću fazu natjecanja.

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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Gdje gledati utakmicu Rijeka - Ilves?

UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Rijeka na Rujevici protiv finskog Ilvesa traži pobjedu!

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