Riječani u prvoj utakmici trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige dočekuju finski Ilves

Na stadion Rujevica stiže finski predstavnik Ilves, a Riječani u ovaj dvoboj ulaze s jasnim ciljem - ostvariti pobjedu i osigurati što bolju poziciju uoči uzvrata na sjeveru Europe. Očekivanja su velika, a pritisak je na domaćoj momčadi koja nosi ulogu favorita.

Ulazak u treće pretkolo europskog natjecanja za Rijeku predstavlja važan korak, no pravi posao tek slijedi. Uloga favorita, koja im se pripisuje u ovom dvoboju, nosi sa sobom i određenu dozu odgovornosti. Upravo će na Rujevici, pred svojim najvjernijim navijačima, morati pokazati kvalitetu i opravdati očekivanja. Prva utakmica na domaćem terenu idealna je prilika za stjecanje prednosti koja bi mogla biti ključna za ukupan prolaz. Momčad će morati odigrati koncentrirano i iskoristiti energiju s tribina kako bi slomila otpor finske ekipe i s pozitivnim rezultatom otputovala na uzvrat.

Rujevica se već nebrojeno puta pokazala kao neosvojiva utvrda za mnoge jače i iskusnije europske protivnike. Domaći teren i podrška navijača često su bili ključan faktor u važnim utakmicama, a nema sumnje da će tako biti i ovoga puta. Navijači Rijeke s nestrpljenjem iščekuju novi europski ogled i spremni su stvoriti prepoznatljivu atmosferu koja će njihovim ljubimcima dati dodatni vjetar u leđa. Za finski Ilves, gostovanje na Kvarneru bit će pravi test, kako na terenu, tako i na tribinama.

Prvi susret između Rijeke i Ilvesa na rasporedu je u četvrtak, 6. kolovoza, s početkom u 20 sati i 45 minuta na stadionu Rujevica. Svi oni koji neće moći prisustvovati utakmici, moći će je pratiti uživo na RTL-u i platformi Voyo.

Prijenos uzvratnog susreta, koji se igra tjedan dana kasnije, također je osiguran na programu RTL-a te putem streaming platforme Voyo, što znači da će cijela Hrvatska moći pratiti borbu Riječana za plasman u sljedeću fazu natjecanja.