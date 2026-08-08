Rijeka u uzvratu u Finskoj traži prolaz u play-off UEFA Konferencijske lige!

Iako je Rijeka bila dominantna na Rujevici s čak 23 upućena udarca prema vratima, lopta u mrežu gostiju ušla je samo jednom, za što je zaslužan Niko Janković. Na vratima Finaca bio je Faris Krkalić, bivši član zagrebačkog Dinama koji je svojim obranama spasio Ilves od težeg poraza. Premda je Rijeka stopostotna u novoj sezoni s četiri pobjede (dvaput Derry City, Rudeš, Ilves), trener Riječana Matjaž Kek nije zadovoljan te traži od momčadi veću 'ubojitost' i odlučnost, što se nadamo da će pokazati u Finskoj.

Pobjednik osigurava plasman u play-off, a ondje ga po svemu sudeći čeka opasan protivnik, danski Midtjylland. Danci imaju prednost iz prvog susreta, kada su svladali u gostima irski Bohemians te su korak do play-offa.

Nova nogometna uzbuđenja na rasporedu su u četvrtak, 13. kolovoza u 18 sati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo!