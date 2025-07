Njezine scene s fatalnim Mađarom u 'Uzletu gavrana' privlače pažnju: Glumica je progovorila o škakljivoj temi

Serija je snimana na autentičnim lokacijama u Mađarskoj i Austriji, uključujući srednjovjekovni filmski grad u blizini Budimpešte, koji je prethodno korišten za produkcije serija poput The Witcher i The Last Kingdom. Uz Vivien, u seriji nastupaju i međunarodna glumačka imena poput Rade Šerbedžije, Gellérta L. Kádára i Franciske Töröcsik.