Povijest, ljubav i izdaja u 'Uzletu gavrana': Razlozi zašto je ova serija prava poslastica

U vremenu kada su gledatelji navikli na vrhunske povijesne serije, teško je istaknuti se. Ipak, povijesna drama 'Uzlet gavrana', koju možete ekskluzivno pogledati na platformi Voyo, to uspijeva i to s lakoćom. Riječ je o vizualno raskošnoj, emocionalno dubokoj i produkcijski vrhunski izvedenoj seriji koja podjednako zadovoljava one gladne epske akcije, povijesnih činjenica i kompliciranih međuljudskih odnosa.