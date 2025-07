Serija 'Uzlet gavrana' ima rekordnu gledanost: Znate li koliko se čak jezika u njoj govori?

Snimanja su održana na autentičnim lokacijama u Mađarskoj i Austriji, uključujući dvorce Vajdahunyad i Páty, te vrijedan srednjovjekovni set površine oko 15000m, koji je korišten i za hit-serije poput 'The Witcher' i 'The Last Kingdom'.

Još jedna zanimljivost su svi jezici koji se pojavljuju u ovoj popularnoj mađarskoj povijesnoj drami. Serija je snimana na čak devet jezika, uključujući mađarski, njemački, talijanski, latinski, rumunjski, srpski, češki i turski, što dodatno pojačava povijesnu realnost i multikulturalnu dimenziju 15. stoljeća.