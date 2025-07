'Uzlet gavrana' ekskluzivno na Voyo! To je jedna od najgledanijih i najskupljih europskih serija

Nije ni čudo, s obzirom na to da je riječ o vrhunskoj produkciji, teškoj čak 70 milijuna dolara i 600 međunarodnih glumačkih imena među kojima je i legendarni Rade Šerbedžija. Seriju "Uzlet gavrana" gledajte odmah, ekskluzivno na platformi Voyo .

Snimana na autentičnim lokacijama diljem Mađarske, uključujući srednjovjekovni filmski grad u blizini Budimpešte, koji je prethodno korišten za produkcije serije Vještac (The Witcher) i Posljednje kraljevstvo (The Last Kingdom), serija "Uzlet gavrana" oduševit će vas vizualno, storytellingom, ali i famoznom glumačkom postavom. Među više od 600 međunarodnih glumaca i kaskadera, ističe se ime i uloga legendarnog Rade Šerbedžije, koji u seriji igra Đurađa Brankovića, despota Srbije i oca Mare Branković, koju utjelovljuje Franciska Töröcsik. Gellért L. Kádár tumači glavnu ulogu Jánosa Hunyadija, dok Vivien Rujder igra njegovu suprugu Elizabetu Szilágyi.

Fascinantno je i da je serija snimana na čak devet jezika, uključujući mađarski, njemački, talijanski, latinski, rumunjski, srpski, češki i turski, čime se dodatno naglašava povijesna autentičnost.