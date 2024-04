Lana o Josipovom predjelu: 'Ne privlači me i nikada ga nisam probala – odbija me'

Drugi ovotjedni domaćin 'Večere za 5' je vozač kamiona Josip Grgić, a za predjelo je poslužio nareske s paštetom od čvaraka i uštipcima naziva 'Zagorski mix'.

Lana je komentirala kako joj je predjelo bilo lijepo posluženo. ''Boje su bile u kontrastu'', rekla je, a Mariji se svidjelo što je bilo posluženo tako da si je svatko mogao uzeti što i koliko želi. Ono što se Lani nije svidjelo bio je posluženi prezvuršt. ''Ne želim prezvuršt jesti zbog njegovog sastava, ne privlači me i nikada ga nisam probala – odbija me'', objasnila je Lana, a Mariji se on svidio. ''Bio je jako fin i ukusan, dovoljno tvrd kako mora biti jer mekani nije dobar'', objasnila je Marija.

Domaćin je otkrio kako kod njega kolinje traje tjedan dana. ''Jer se družimo, mi smo veseli'', rekao je domaćin. ''Moram komentirati namaz – fin je'', rekla je Petra. ''Po meni je Josip baš lik koji njeguje tradiciju, s obzirom na to da sam radi neke proizvode, kuha s mamom i kćerkom'', objasnila je Petra, a Marija je potvrdila da se oduvijek tako dugo odvija kolinje i da je to tradicijski.