Večera za 5

Brački vatrogasci u 'Večeri za 5' pokazali veliko srce i nagradu darovali udruzi 'Brački pupoljci': 'Dobro je činiti dobro - to je geslo!'
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