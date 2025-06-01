Večera za pet

Popularni kulinarski show „Večera za 5“, omiljen kod gurmana, donosi razne recepte iz lonaca domaće kuhinje. Često kandidati pripremaju zanimljive specijalitete kako bi oduševili okusne pupoljke kandidata s kojima se natječu za prvo mjesto u svom tjednu natjecanja. Oštri kolege na kraju večere daju svoju ocjenu domaćinu, a tokom večere možemo uživati u druženju i komentarima drugih kandidata. Domaćini moraju biti oprezni kod izbora jela i ambijenta zbog utjecaja na apetit i atmosferu svojih gostiju.