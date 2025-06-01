Extra video
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za pet
Extra video
Novosti
Sezona 10
Sezona 9
NOVE EPIZODE
00:49
Brački vatrogasci u 'Večeri za 5' pokazali veliko srce i nagradu darovali udruzi 'Brački pupoljci': 'Dobro je činiti dobro - to je geslo!'
Brački vatrogasci u 'Večeri za 5' pokazali veliko srce i nagradu darovali udruzi 'Brački pupoljci': 'Dobro je činiti dobro - to je geslo!' Gledaj
00:57
Tko je svestrani umjetnik koji je goste 'Večere za 5' ostavio bez teksta? Vatrogasnu feštu na začinila živuća legenda
Tko je svestrani umjetnik koji je goste 'Večere za 5' ostavio bez teksta? Vatrogasnu feštu na začinila živuća legenda Gledaj
01:31
Autohtoni desert koji priča priču: Bračka skuta kao zvijezda 'Večere za 5'
Autohtoni desert koji priča priču: Bračka skuta kao zvijezda 'Večere za 5' Gledaj
00:44
Brački vatrogasci otkrili zašto je hobotnica nekad bila 'siromah' na tanjuru: 'Prije se čak i bacala u more'
Brački vatrogasci otkrili zašto je hobotnica nekad bila 'siromah' na tanjuru: 'Prije se čak i bacala u more' Gledaj
01:18
Slastica u 'Večeri za 5' koja je mnoge vratila u djetinjstvo: Žana spremila rožatu
Slastica u 'Večeri za 5' koja je mnoge vratila u djetinjstvo: Žana spremila rožatu Gledaj
03:05
Zagorska ekipa 'Večere za 5' je neponovljiva! Je li Đurđica zaslužila pobjedu?
Zagorska ekipa 'Večere za 5' je neponovljiva! Je li Đurđica zaslužila pobjedu? Gledaj
01:56
Danica iz 'Večere za 5' tek je prije 14 godina prvi put bila na moru: 'Sanjala sam ga, ali nisam znala što je to'
Danica iz 'Večere za 5' tek je prije 14 godina prvi put bila na moru: 'Sanjala sam ga, ali nisam znala što je to' Gledaj
00:33
Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci!
Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' kulinarske snage odmjerit će brački vatrogasci! Gledaj
01:22
Mali virtuoz na harmonici oduševio u 'Večeri za 5': 'Suze su mi išle'
Mali virtuoz na harmonici oduševio u 'Večeri za 5': 'Suze su mi išle' Gledaj
01:48
Kad Zagorec Ivek ispeče gibanicu: Umirovljeni policajac Ivan gošće bacio u trans desertom
Kad Zagorec Ivek ispeče gibanicu: Umirovljeni policajac Ivan gošće bacio u trans desertom Gledaj
01:37
Još jedan desertni klasik kojeg ne viđamo često u 'Večeri za 5': 'Sočan i fenomenalan'
Još jedan desertni klasik kojeg ne viđamo često u 'Večeri za 5': 'Sočan i fenomenalan' Gledaj
00:53
Desert koji se ne viđa često u 'Večeri za 5' oduševio sve! Jeste li vi obožavatelj?
Desert koji se ne viđa često u 'Večeri za 5' oduševio sve! Jeste li vi obožavatelj? Gledaj
01:35
Franjo iz 'Večere za 5' o kritikama: 'Ne kritiziram, nego komentiram, a kultura stola treba biti školski predmet'
Franjo iz 'Večere za 5' o kritikama: 'Ne kritiziram, nego komentiram, a kultura stola treba biti školski predmet' Gledaj
01:20
Domaćica Manda iz 'Večere za 5' gostu koji je kritizirao njegovo jelo: 'Svaku večer imate neku zamjerku, a vi najviše očistite tanjure'
Domaćica Manda iz 'Večere za 5' gostu koji je kritizirao njegovo jelo: 'Svaku večer imate neku zamjerku, a vi najviše očistite tanjure' Gledaj
01:47
Manda iz 'Večere za 5' majka je djeteta s autizmom: 'On mi je dao hrabrosti za još dvoje djece'
Manda iz 'Večere za 5' majka je djeteta s autizmom: 'On mi je dao hrabrosti za još dvoje djece' Gledaj
00:27
Franjo bez dlake na jeziku iskritizirao Sanelin stol: 'Ovo izgleda kao da je iz aviona ispalo!'
Franjo bez dlake na jeziku iskritizirao Sanelin stol: 'Ovo izgleda kao da je iz aviona ispalo!' Gledaj
00:51
Sanela iz 'Večere za 5' kroz suze ispričala emotivnu priču o odrastanju: 'Baka je bila moja prva mama'
Sanela iz 'Večere za 5' kroz suze ispričala emotivnu priču o odrastanju: 'Baka je bila moja prva mama' Gledaj
01:38
Jednoj kandidatkinji 'Večere za 5' priredili iznenađenje: Evo o čemu se radi
Jednoj kandidatkinji 'Večere za 5' priredili iznenađenje: Evo o čemu se radi Gledaj
01:13
Emilija iz 'Večere za 5' nakon rastave braka preselila u manju sredinu: 'Dala sam otkaz sistemu i došla živjeti u skladu i suživotu s prirodom'
Emilija iz 'Večere za 5' nakon rastave braka preselila u manju sredinu: 'Dala sam otkaz sistemu i došla živjeti u skladu i suživotu s prirodom' Gledaj
01:47
Mijo iz 'Večere za 5' ima slomljen prst! Priprema deserta bila je pravi izazov
Mijo iz 'Večere za 5' ima slomljen prst! Priprema deserta bila je pravi izazov Gledaj
Više videa
Najčitanije
Gospodin Savršeni

Nikad nasmijaniji! Anastasia i Petar s Dugog otoka podijelili nove romantične prizore

Gospodin Savršeni

Zaljubljeni par isplovio u novu avanturu: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' okušali se u ribolovu

Ljubav je na selu

Sjećate ga se? Zvonko kuha u 'Večeri za 5', a u 'Ljubav je na selu' zaveo je Rasemu i Brankicu

Gospodin Savršeni

Prijateljstvo koje je nadživjelo show 'Gospodin Savršeni': Antonela, Maja i Soraya uživale u večernjem izlasku u Splitu

Ljubav je na selu

Zvonko iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o ljubavi: 'Nekad sam ja bio lovački pas, a danas mene žene love'

Show
Izdvojeno
Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice

Serije za vikend maraton: Ove Voyo hitove možete pogledati u jednom dahu

Serije za vikend maraton: Ove Voyo hitove možete pogledati u jednom dahu

Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

Petra iz 'Braka na prvu' se oglasila nakon incidenta u Međugorju: Jedna rečenica privukla veliku pažnju

Petra iz 'Braka na prvu' se oglasila nakon incidenta u Međugorju: Jedna rečenica privukla veliku pažnju

Sjećate se simpatične Manje iz 'Farme'? Postala je mama, dječaku dala posebno ime

Sjećate se simpatične Manje iz 'Farme'? Postala je mama, dječaku dala posebno ime

Kako je Marina u seriji 'IQ 160' srušila pakleni plan lukavog ubojice?

Kako je Marina u seriji 'IQ 160' srušila pakleni plan lukavog ubojice?

Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

Matija Kačan u podcastu 'Spill The Tea' otkrio koga bi iz 'Divljih pčela' vodio na pusti otok i tko najviše jede

Matija Kačan u podcastu 'Spill The Tea' otkrio koga bi iz 'Divljih pčela' vodio na pusti otok i tko najviše jede

Ljeto joj savršeno stoji! Helena iz 'Gospodina Savršenog' niže nezaboravne uspomene diljem svijeta

Ljeto joj savršeno stoji! Helena iz 'Gospodina Savršenog' niže nezaboravne uspomene diljem svijeta

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa na obali s kćerkom, prizor je presladak: 'Mornarka moja'

Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa na obali s kćerkom, prizor je presladak: 'Mornarka moja'

Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ova showa? Prošla je kroz veliku transformaciju, a odbila je i poljubac velikog zavodnika

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ova showa? Prošla je kroz veliku transformaciju, a odbila je i poljubac velikog zavodnika