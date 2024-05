Adrian je odnio pobjedu: 'Počastit ću kandidate i otputovati u Portugal'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večere za 5' odnio je student Adrian Gostevčić ! "U šoku sam, ali mi je i drago što smo do kraja tjedna došli kao prijatelji, a ne gosti ili kandidati. S nagradom ću počastiti kandidate i otputovati u Portugal", zaključio je mladić.

Umirovljenica Ljubica Šebrek, posljednja ovotjedna domaćica, završila je na trećem mjestu, osvojivši 37 bodova. Treće mjesto podijelila je s Mirjanom, a na drugom mjestu našla se Đurđica. Posljednje, četvrto mjesto, zauzeo je Josip.

Pripravu večere započela je Ljubica desertom naziva 'Fruchtige Mohntorte'. "To bi bila jabuka", pretpostavila je Mirjana. "To je neka torta", dodao je Josip. Adrian je, pak, pretpostavio da će se raditi o torti s voćem i makom. Bio je u pravu, upravo je to domaćica spravila kao desert za kraj ovotjednog druženja. Uslijedila je priprava predjela - biskvit sa špinatom nazvanim 'Grün mit rose bedeckt'. Adrian je detektirao špinat u predjelu, a uspjela je u tome i Đurđica. "Baš lijep naziv", dodala je. Za kraj, spravila je Ljubica glavno jelo naziva 'Kalbs zigeuner braten'. "Teleće pečenje s paprikom, sigurno jako dobro", pretpostavila je Đurđica o glavnom jelu. Nakon što je Ljubica spravila svoja jela, okrenula se pripremi za dolazak gostiju, a u kombiju se okupila ekipa, spremna da dozna što se dogodilo s Josipom. Otkrio je da je imao privatnih problema te se ispričao kolegama.