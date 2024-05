Adrian pronašao krvavi komad piletine na večeri kod Josipa, a kasnije na ocjenjivanju poručio: 'Niže od ovog ne mogu'

Pripravu večere započeo je Josip desertom 'Kremaste košarice'. "Lisnato s voćem, čokolada s voćem, to svašta može biti", komentirao je Adrian. "Dobro zvuči", zaključila je Đurđica. Košarice je domaćin punio pudingom, čokoladom i voćem, a potom se okrenuo glavnom jelu naziva 'Bijelo pile'. "Mislim da bi to moglo biti u bijelom umaku, tako nešto", otkrila je Ljubica. "Nešto će on tu iskemijati", dodao je Adrian. Uskoro je domaćin otkrio da će raditi pileći file u umaku od šampinjona, sira i vrhnja. Poslužio ih je uz zelene rezance. 'Vesele trbuščiće' Josip je spravio za predjelo. "Mogao bi zapeći sir", pretpostavio je Adrian. Uskoro je domaćin otkrio da će spraviti punjene kruščiće. Nadjenut će ih s piletinom, sirom i salamom. Nakon što je spravio večeru, Josip se okrenuo pripremi za dolazak gostiju i prigodne aperitive.