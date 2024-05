Adrian studira hotelijerstvo, a dame je zaintrigirao namirnicama: 'Sve mi se sviđa'

"Studiram u Opatiji, zanima me hotelijerstvo, menadžment, zanimljivi su kolegiji. Opisao bih se onako kako kažu moji prijatelji, da sam pričljiv, druželjubiv, iskren, jako sam uporan, a mana je što sam jako inatljiv. Nekad to uzmem za vrlinu, a nekad za manu. Zlopamtilo sam", otkrio je o sebi student. Obožava parfeme i rolanje, a posebno voli provoditi vrijeme sa svojim psom. "Večeru za 5 sam odabrao jer volim izazove. Od mene se može očekivati da ću biti pričljiv, često imam goste u kući, mislim da ću biti dobar domaćin, ako me ne pojede trema", zaključio je domaćin.