Alani u 'Večeri za 5' došla pomoći prijateljica i izazvala kaos, cikla završila na podu: 'Zapeo mi nož'

Alani Kajfež, kiparici koja ovog tjedna kuha u 'Večeri za 5', u pripremi večere pridružila se prijateljica i kolegica. Kako su otkrile, njih dvije uvijek priskaču jedna drugoj u pomoć, samo što ta pomoć obično nema puno veze s kuhinjom.
"Kad ja trebam nositi vreće gipsa i cementa, zovem Alanu", našalila se prijateljica, dok je Alana ovaj put upravo nju pozvala da joj pomogne oko večere.
No ubrzo se pokazalo da se prijateljica u kuhinji možda ipak ne snalazi jednako dobro kao u umjetnosti.
"Zapeo mi je nož!", povikala je dok joj je komad cikle ostao zaglavljen na oštrici. Pokušala ga je osloboditi udarivši nožem o dasku, no cikla se pritom raspuknula, a jedan njezin dio završio je na podu.
"Ovo nitko nije vidio", kroz smijeh je rekla Alana pa pod slavinom oprala odbjegli komad cikle i nastavila s pripremom večere.
Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.