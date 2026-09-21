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Večera za 5

Alani u 'Večeri za 5' došla pomoći prijateljica i izazvala kaos, cikla završila na podu: 'Zapeo mi nož'

Alana Kajfež u pomoć pri pripremi večere pozvala je prijateljicu i kolegicu s kojom se, kako kažu, uvijek međusobno spašava kada zatreba. No ovoga puta pomoć u kuhinji pretvorila se u urnebesnu situaciju kada je cikla završila na podu

RTL.hr
21.09.2026 18:30

Alani Kajfež, kiparici koja ovog tjedna kuha u 'Večeri za 5', u pripremi večere pridružila se prijateljica i kolegica. Kako su otkrile, njih dvije uvijek priskaču jedna drugoj u pomoć, samo što ta pomoć obično nema puno veze s kuhinjom.

Alana Kajfež, Večera za 5
Alana Kajfež, Večera za 5 FOTO: RTL

"Kad ja trebam nositi vreće gipsa i cementa, zovem Alanu", našalila se prijateljica, dok je Alana ovaj put upravo nju pozvala da joj pomogne oko večere.

No ubrzo se pokazalo da se prijateljica u kuhinji možda ipak ne snalazi jednako dobro kao u umjetnosti.

Alana Kajfež, Večera za 5
Alana Kajfež, Večera za 5 FOTO: RTL

"Zapeo mi je nož!", povikala je dok joj je komad cikle ostao zaglavljen na oštrici. Pokušala ga je osloboditi udarivši nožem o dasku, no cikla se pritom raspuknula, a jedan njezin dio završio je na podu.

"Ovo nitko nije vidio", kroz smijeh je rekla Alana pa pod slavinom oprala odbjegli komad cikle i nastavila s pripremom večere.

Novu sezonu 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17:50 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

alana kajfež večera za 5
Večera za 5

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