Alani u 'Večeri za 5' došla pomoći prijateljica i izazvala kaos, cikla završila na podu: 'Zapeo mi nož'

Alana Kajfež u pomoć pri pripremi večere pozvala je prijateljicu i kolegicu s kojom se, kako kažu, uvijek međusobno spašava kada zatreba. No ovoga puta pomoć u kuhinji pretvorila se u urnebesnu situaciju kada je cikla završila na podu

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Alani Kajfež, kiparici koja ovog tjedna kuha u 'Večeri za 5', u pripremi večere pridružila se prijateljica i kolegica. Kako su otkrile, njih dvije uvijek priskaču jedna drugoj u pomoć, samo što ta pomoć obično nema puno veze s kuhinjom.

icon-expand icon-close icon-close Alana Kajfež, Večera za 5 FOTO: RTL

"Kad ja trebam nositi vreće gipsa i cementa, zovem Alanu", našalila se prijateljica, dok je Alana ovaj put upravo nju pozvala da joj pomogne oko večere. No ubrzo se pokazalo da se prijateljica u kuhinji možda ipak ne snalazi jednako dobro kao u umjetnosti.

icon-expand Alana Kajfež, Večera za 5 FOTO: RTL