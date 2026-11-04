Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Večera za 5

Alen u 'Večeri za 5' zapeo već na desertu pa pozvao suprugu: 'Spas u zadnji čas'

Alen je svoju večeru u 'Večeri za 5' odlučio započeti desertom koji nikada prije nije probao. Iako mu je supruga rekla da je recept jednostavan, ubrzo je zapeo i shvatio da bez njezine pomoći ipak neće ići

RTL.hr
04.11.2026 19:00

Alen, domaćin treće ovotjedne večere u 'Večeri za 5', pripremu je započeo desertom koji je nazvao Sahara. No, u jednom trenutku nije bio siguran što treba napraviti, pa je pozvao suprugu u pomoć. 

"Odlučio sam se za ovaj recept jer mi je supruga rekla da je jednostavan", rekao je Alen i odmah priznao da se u pripremi slastica baš ne snalazi najbolje.

Alen, Večera za 5
Alen, Večera za 5 FOTO: RTL

Dodatni izazov bio je i to što desert koji je odlučio poslužiti svojim gostima nikada prije nije probao. "Nisam imao prilike probati ovaj desert", otkrio je.

U početku je sve išlo prema planu, no onda je Alen iznenada zapeo i više nije bio siguran što treba napraviti. "Sad idući korak sam izgubio", priznao je.

Alen, Večera za 5
Alen, Večera za 5 FOTO: RTL

Rješenje mu je, međutim, vrlo brzo palo na pamet. "Zovemo suprugu", odlučio je.

Kad se ona pojavila kako bi mu pomogla, Alenu je odmah laknulo. "Hvala Bogu", rekao je čim ju je ugledao, a zatim zaključio: "Spas u zadnji čas."

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 alen
Večera za 5

Ljubitelji 'Večere za 5', pripremite se: Danas dvije epizode zaredom

Moglo bi te zanimati

Danas na programu nema 'Večere za 5', ali gledatelje sutra čekaju dvije epizode

Domaćica 'Večere za 5' pripremila kreativno iznenađenje: 'Vratilo nas je u doba kad smo bili djeca'

Mirjana u 'Večeri za 5' održala lekciju zbog jedne riječi: 'Ja nisam gospođa, za mene je to uvreda'

Ovaj tjedan kuha se u Rijeci i okolici: Evo tko su novi kandidati 'Večere za 5'!

Upoznajte Karmeliju, prvu ovotjednu domaćicu 'Večere za 5': 'U mirovini sam, ali ne mirujem'

Pobjednik 'Večere za 5' pripremao je domaće raviole sa sirom: Evo kako ih napraviti

Pročitaj na Net.hr
Moreno Bogdan: 'Želim da hrvatski film postane temperamentni tango, a manje atmosferični valcer'
Dirljiv prizor s Mirogoja: Grob Mate Miše Kovača i njegovog sina Edija zasut je cvijećem
Rihanna objavila vruće fotografije u donjem rublju i predstavila novu blagdansku kolekciju
Od lica s naslovnice do ispijenog muškarca: Ovako danas izgleda Matthew McConaughey
Na Mirogoju pokopan Mate Mišo Kovač: Počiva kraj sina Edija
Preminuo poznati britanski frizer za slavne: Voljele su ga princeza Diana i Madonna
Vozač Formule 1 Charles Leclerc postao otac, poznat je i spol djeteta
Prepoznajete li je? Nekad je bila holivudska zvijezda, a danas izgleda potpuno drukčije
Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' slave prvu godišnjicu veze: 'Kliknuli smo odmah'
Nakon uspješne priče s grupom E.N.I., ELENA ima hit u najavi: Objavila pjesmu 'Ljubomora'