Alen u 'Večeri za 5' zapeo već na desertu pa pozvao suprugu: 'Spas u zadnji čas'

Alen, domaćin treće ovotjedne večere u 'Večeri za 5', pripremu je započeo desertom koji je nazvao Sahara. No, u jednom trenutku nije bio siguran što treba napraviti, pa je pozvao suprugu u pomoć.
"Odlučio sam se za ovaj recept jer mi je supruga rekla da je jednostavan", rekao je Alen i odmah priznao da se u pripremi slastica baš ne snalazi najbolje.
Dodatni izazov bio je i to što desert koji je odlučio poslužiti svojim gostima nikada prije nije probao. "Nisam imao prilike probati ovaj desert", otkrio je.
U početku je sve išlo prema planu, no onda je Alen iznenada zapeo i više nije bio siguran što treba napraviti. "Sad idući korak sam izgubio", priznao je.
Rješenje mu je, međutim, vrlo brzo palo na pamet. "Zovemo suprugu", odlučio je.
Kad se ona pojavila kako bi mu pomogla, Alenu je odmah laknulo. "Hvala Bogu", rekao je čim ju je ugledao, a zatim zaključio: "Spas u zadnji čas."
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.