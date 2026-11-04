Alen u 'Večeri za 5' zapeo već na desertu pa pozvao suprugu: 'Spas u zadnji čas'

Alen je svoju večeru u 'Večeri za 5' odlučio započeti desertom koji nikada prije nije probao. Iako mu je supruga rekla da je recept jednostavan, ubrzo je zapeo i shvatio da bez njezine pomoći ipak neće ići

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Alen, domaćin treće ovotjedne večere u 'Večeri za 5', pripremu je započeo desertom koji je nazvao Sahara. No, u jednom trenutku nije bio siguran što treba napraviti, pa je pozvao suprugu u pomoć. "Odlučio sam se za ovaj recept jer mi je supruga rekla da je jednostavan", rekao je Alen i odmah priznao da se u pripremi slastica baš ne snalazi najbolje.

icon-expand icon-close icon-close Alen, Večera za 5 FOTO: RTL

Dodatni izazov bio je i to što desert koji je odlučio poslužiti svojim gostima nikada prije nije probao. "Nisam imao prilike probati ovaj desert", otkrio je. U početku je sve išlo prema planu, no onda je Alen iznenada zapeo i više nije bio siguran što treba napraviti. "Sad idući korak sam izgubio", priznao je.

icon-expand Alen, Večera za 5 FOTO: RTL