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Večera za 5

Amela gostima zadala kviz o klasičnoj glazbi, Mirjana nasmijala sve: 'Kao ćorava kokoš zrno'

Amela je nakon večere u 'Večeri za 5' odlučila provjeriti koliko njezini gosti poznaju klasičnu glazbu. Morali su prepoznati skladbe i njihove autore, a Mirjana je vlastiti uspjeh opisala na posebno duhovit način

RTL.hr
05.11.2026 20:00

Nakon što su se gosti dobro najeli, Amela im je u 'Večeri za 5' pripremila i malo iznenađenje. Umjesto klasične zabave nakon večere, odlučila je provjeriti njihovo glazbeno znanje.

Pred gostima je bio mali kviz u kojem su morali prepoznati klasičnu skladbu, odnosno pogoditi njezina skladatelja. Iako je osmislila izazov, Amela nije bila potpuno sigurna kako će se njezini gosti snaći.

Amela, Večera za 5
Amela, Večera za 5 FOTO: RTL

"Bila sam malo skeptična. Nisam bila sigurna. Poznaju glazbu, ali znaju li tko izvodi", bila je dvojba domaćice.

Mirjana je cijeloj situaciji pristupila s puno humora, posebno kada je shvatila kako joj pogađanje ipak ide. "Moj sin će umrijeti od smijeha. Pogodit ću sve iz prve. Kao ćorava kokoš zrno", našalila se.

Amela, Večera za 5
Amela, Večera za 5 FOTO: RTL

Pegi je pak pokušala dobro poslušati svaku skladbu i prisjetiti se otprije poznatih melodija. "Iskreno, ja sam se skoncentrirala na muziku. Nije mi bila strana, iako ima dugo da sam je slušala, i lomila sam se", ispričala je. 

Mirjana je potom nasmijala ostale: "Moram reći da sam se i ja lomila, dobro sam se lomila, jer je Alen sakrio svoj papir". 

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

večera za 5 amela
Večera za 5

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