Amela gostima zadala kviz o klasičnoj glazbi, Mirjana nasmijala sve: 'Kao ćorava kokoš zrno'

Amela je nakon večere u 'Večeri za 5' odlučila provjeriti koliko njezini gosti poznaju klasičnu glazbu. Morali su prepoznati skladbe i njihove autore, a Mirjana je vlastiti uspjeh opisala na posebno duhovit način

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Nakon što su se gosti dobro najeli, Amela im je u 'Večeri za 5' pripremila i malo iznenađenje. Umjesto klasične zabave nakon večere, odlučila je provjeriti njihovo glazbeno znanje. Pred gostima je bio mali kviz u kojem su morali prepoznati klasičnu skladbu, odnosno pogoditi njezina skladatelja. Iako je osmislila izazov, Amela nije bila potpuno sigurna kako će se njezini gosti snaći.

icon-expand icon-close icon-close Amela, Večera za 5 FOTO: RTL

"Bila sam malo skeptična. Nisam bila sigurna. Poznaju glazbu, ali znaju li tko izvodi", bila je dvojba domaćice. Mirjana je cijeloj situaciji pristupila s puno humora, posebno kada je shvatila kako joj pogađanje ipak ide. "Moj sin će umrijeti od smijeha. Pogodit ću sve iz prve. Kao ćorava kokoš zrno", našalila se.

icon-expand Amela, Večera za 5 FOTO: RTL