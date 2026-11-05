Amela iz 'Večere za 5' želi pružiti dom napuštenim psima: 'Želim i volim pomagati'

Četvrtog dana 'Večere za 5' kuhala je Amela iz Hreljina, a tijekom predstavljanja otkrila je i jednu veliku životnu želju. Voljela bi kupiti zemljište na kojem bi mogla pružiti dom starim i nezbrinutim psima.

"Želim, volim i mogu pomagati. To mi je veliki zadatak u mom životu", rekla je Amela.

Koliko joj je dobrobit životinja važna, pokazala je i vlastitim primjerom. U vrijeme snimanja emisije kod nje je već nekoliko mjeseci boravio pas koji je pronađen zavezan u šumi.