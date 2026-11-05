Amela iz 'Večere za 5' želi pružiti dom napuštenim psima: 'Želim i volim pomagati'

Četvrtog dana 'Večere za 5' kuhala je Amela iz Hreljina, a tijekom predstavljanja otkrila je i jednu veliku životnu želju. Voljela bi kupiti zemljište na kojem bi mogla pružiti dom starim i nezbrinutim psima.
"Želim, volim i mogu pomagati. To mi je veliki zadatak u mom životu", rekla je Amela.
Koliko joj je dobrobit životinja važna, pokazala je i vlastitim primjerom. U vrijeme snimanja emisije kod nje je već nekoliko mjeseci boravio pas koji je pronađen zavezan u šumi.
Amela je tom prilikom apelirala na ljude da pruže podršku životinjama kojima je pomoć potrebna i da ne okreću glavu od napuštenih i zanemarenih pasa.
Otkrila je da i sama ima psa koji je stigao iz azila. "I još uvijek radim na njegovoj socijalizaciji", otkrila je.
Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.