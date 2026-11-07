Amela za RTL.hr o pobjedi u 'Večeri za 5': Nagradu donira azilu, a s ekipom planira i putovanje

Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' Amela za RTL.hr otkrila je da će osvojenu nagradu donirati riječkom azilu za životinje, a podijelila je i lijepe vijesti o psu Bori te otkrila da je cijela ekipa ostala u kontaktu nakon snimanja

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Pobjednica ovotjedne 'Večere za 5' Amela za RTL.hr otkrila je da će osvojenu novčanu nagradu donirati riječkoj udruzi za zaštitu životinja, odnosno tamošnjem azilu s kojim je već dugo u kontaktu. Ljubav prema životinjama pokazala je i tijekom svoje večere, čiji je dio posvetila upravo riječkom azilu. Gledatelji su tada imali priliku vidjeti i pse koji su se u tom trenutku ondje nalazili, među kojima je bio i Boro.

icon-expand icon-close icon-close Amela, Večera za 5 FOTO: RTL

Amela je sada za RTL.hr otkrila da je Boro konačno pronašao dom. "Tek nedavno je otišao u jednu obitelj", rekla nam je. S riječkim azilom i dalje je redovito u kontaktu, a nije dvojila kada smo je pitali što će učiniti s osvojenom nagradom. "Moja nagrada ide njima", odlučno je poručila Amela.

icon-expand Amela, Večera za 5 FOTO: RTL

Otkrila je i da se druženje ekipe iz ovog tjedna 'Večere za 5' nije završilo snimanjem emisije. Kandidati su ostali u vrlo dobrim odnosima i redovito se čuju i viđaju. "Mi se čujemo preko poruka, zovemo se i družimo se. Odlazimo na večere. Mi smo top ekipa. Prošli tjedan smo se vidjeli na promociji knjige i nakon toga smo bili na večeri", ispričala je Amela.

icon-expand Mirjana, Amela, Večera za 5 FOTO: RTL