Ana ima malu zamjerku na Carlino predjelo: 'Sad će ti baba reći - super su, ali ti se trebalo malo dignuti'

''Sad će ti baba reći: super su, ali ti se trebalo malo dignuti'', komentirala je Ana Carline kiflice i nasmijala protukandidate. Antonio joj je odgovorio kako se lisnato tijesto niti ne može jako dignuti, a Carla je priznala kako nije mogla utjecati na to, s obzirom na to da je tijesto kupovno.

Antonia i Carlu je iznenadilo da Ana zna zamijesiti lisnato tijesto. ''Kako ne bih znala, ja ti imam puno godina u nogama. Neću noge ostaviti na ulici kad idem mijesiti'', rekla je Ana. ''Ne daj Bože da ih mogu otkačiti'', dodala je. ''Čini mi se da me svi kandidati pomalo zafrkavaju'', priznala je Ana, a Antonio je navedeno potvrdio. ''Od početka tjedna je tako počela pa normalno da će se nju i Stipu malo zezati, s obzirom na to da su uvijek bili u centru pažnje'', rekao je Antonio. Ana je rekla kako se zbog toga ne ljuti, no ako može vratiti da bude. ''Ne ostajem nikom dužna'', rekla je Ana.

