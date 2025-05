Ana je osvojila 35 bodova: 'Vidjelo se da se potrudila'

Pripremu je započela desertom 'Howl's Deamy Mousse', nazvan po svom najdražem anime crtiću, a riječ je bila o laganom mousseu od bijele čokolade s kremom od pistacija. Prilikom pripreme deserta pomogla si je sa šalabahterom kako ne bi preskočila neki od koraka pripreme te je ujedno priznala da je sve što je pripremala za večeru pripremala po prvi put jer smatra da najbolje radi pod pritiskom. Slijedila je priprema predjela 'Rolling in the Valley of the Wind', proljetnim rolicama s povrćem omotanim u rižin papir. Na kraju je pripremala 'Chihiro's Spring Harmony', pileće ražnjiće s povrćem i rižoto s povrćem.

Djevojke su u kombiju komentirale kako su gladne i već pomalo nervozne i pričale tome što bi im Ana mogla pripremiti za večeru i kakvo bi im iznenađenje mogla pripremiti. Ana ih je srdačno dočekala pa se ekipa odmah smjestila za stol, gdje ih je domaćica ponudila orahovcem i višnjevcem za aperitiv.

Ana je bila stvarno vesela i kao da se nije uopće umorila dok je radila večeru. Ugodno sam iznenađena", komentirala je Sarah, a Maida dodala: Lijepo nas je dočekala, vidjelo se da se potrudila, ali se vidjelo i da ju je to sve iscrpilo."

Predjelo djeluje zanimljivo i šareno", rekla je Mia kad je predjelo stiglo na stol, a Maida rekla kako izgledom i nije nešto posebno. Ana je gošćama dala i štapiće, ali su proljetne rolice bile preteške za jesti štapićima pa su neke djevojke ipak odlučile uzeti rolicu u ruke.