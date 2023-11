Ana smatra kako su porcije Danijelove večere bile preobilne: 'Tanjur je bio prepun, virila je zelena salata'

Kandidatima se Danijelovo predjelo svidjelo, no možda im je ipak porcija bila preobilna. Također, Robert smatra kako predjelo nije tipično za ove krajeve. ''Malo me iznenadilo ovo predjelo. Što se tiče kulena, čvaraka i sira – to je tipično, no za celer ne znam baš je li predjelo za naše krajeve'', komentirao je Robert. Anu je također celer iznenadio, no priznala je kako je okusom bio odličan. Protukandidati su komentirali kako je zanimljiva i ukusna kombinacija te da lijepo izgleda.

''Mislim da im se predjelo svidjelo, no da je bilo malo preobilno. Zato nisu sve pojeli'', komentirao je domaćin. Za glavno jelo pripremio je jelo naziva 'Okusi jeseni', a možda je i ovaj tanjur bio kandidatima preobilan. ''Tanjur glavnog jela je bio prepun, zelena salata je virila van obruba tanjura te mi je djelovalo nabacano'', komentirala je Ana. Leonard smatra kako je glavno jelo bilo pre obično za ovakav događaj.

