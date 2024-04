Treba li zamjeriti Stjepanu što nije pojeo cijelo Carlino glavno jelo? 'Kod mene nema – neću jesti, mora se jesti'

Ugostiteljsko-turistička djelatnica Carla Culej je predzadnja ovotjedna kandidatkinja 'Večere za 5' , a za glavno jelo je poslužila lungić s krumpirom i pireom od mrkve i celera naziva 'Should I steak, or should I go?', a Stjepan je komentirao kako je glavno jelo izgledalo fantastično.

''Meso je izgledalo prekrasno i fino u manjim komadima, ne možeš prepoznati ni vrstu mesa jer ga je lijepo stavila u okruglom obliku i još uz onaj krumpir – sve je bilo top jedan'', rekao je Stjepan, a protukandidati su zamolili domaćicu da pojasni naziv glavnom jelu. ''To mi je prvo palo na pamet: stay – steak, nije valjda da ne znate engleski'', našalila se Carla. ''Naziv pjesme je u prijevodu ostati ili otići, a ovo moje je steak ili otići, misli se na lungić'', dodala je, a Ivan je komentirao kako je vrlo zagonetna.