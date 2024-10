Andrea oduševila djevojke, ali ne i kritičnog Marka: 'Došli smo jesti, a ne dijeliti poklone'

Pripravu večere započela je Andrea s desertom koju je nazvala 'Raj za nepce'. Naranča je bila sumnjiva otpočetka pa je Silvija odmah pomislila da se radi o torti od naranče. "Nije nam naziv pomogao u dešifriranju recepta, tajnovita je", komentirali su Anastazija i Marko. Stolar je izrazio nadu da će zaista jesti kolač od naranče. Potom se Andrea okrenula glavnom jelu naziva 'Ne može bolje'. "To mora biti teletina, ne može bolje meso biti", jasna je bila Silvija. "Uvijek može bolje", zaključili su, pak, Anastazija i Marko. Uskoro je Andrea otkrila da radi teletinu s njokima i maslacom sa začinskim biljem. Pri pripravi glavnog jela - Andrei je pomogao i njezin sin Jozo. Za kraj, domaćica se okrenula pripravi predjela nazvanog 'Okusi mog zavičaja'. "Pršut je njezin okus zavičaja, ne znam što bih još ubacila kao predjelo", objasnila je Lara. "To sam si i mislila - pršut i sir iz mišine, to bi moglo biti to", dodala je Silvija. Za predjelo je Andrea napravila i uštipke te hercegovačku salatu.