Andrea zatvara tjedan, sastojcima zbunila ekipu: 'Konoplja... ne znam što je to, vuče na neku travu, nadam se da nije'

"Udana sam devet godina i imam dvoje djece te sam uglavnom sretna u braku. Po struci sam ekonomistica, no ne bavim se time, bavimo se poljoprivredom, proizvodimo voće, povrće...", otkrila je o sebi Andrea. "Humanitarna sam, otvorena, iskrena osoba i svima volim reći što mislim. To mi uvijek stvara probleme, no tako je to u životu", dodala je današnja domaćica.