Anita otvara novi tjedan 'Večere za 5': 'Želim razbiti vlastitu nesigurnost i izaći iz zone komfora'

Anita je u svoje slobodno vrijeme uglavnom posvećena OPG-u u kojem ona i suprug uzgajaju povrće i imaju plantažu lješnjaka: Tu je naš mir, tu je naš rad, tu je naše zadovoljstvo i sva naša obiteljska okupljanja", kaže Anita koja će ovdje ugostiti i svoje protukandidate.

Prvi dan ovotjedne ' Večere za 5', led će probiti radnica Hrvatske pošte Anita , koja će Natašu, Slađanu, Karla i Zdravku ugostiti svom obiteljsko-poljoprivrednom gospodarstvu nedaleko Varaždina. Rođena Šibenčanka u Varaždinu živi već gotovo trideset godina, gdje je tijekom studija upoznala supruga s kojim je u Varaždinu osnovala obitelj.

Osim rada u OPG-u, Anita obožava provoditi vrijeme sa svoje dvije unučice, a ne skriva ni to da uživa u šopingu: Kad nađem stvar na akciji koja se meni sviđa, a ne košta puno, pa nitko sretniji od mene - čak i ako mi ne treba", iskreno priznaje Anita.

Od ovog tjedna očekujem dobru zabavu, upoznavanje novih ljudi i da vidim kako drugi ljudi dočekuju goste. Ne očekujem nagradu i nisam razmišljala o njoj nego jednostavno želim razbiti vlastitu nesigurnost i izaći iz svoje zone komfora i napraviti nešto pred nekim koga ne poznajem", otvoreno kaže domaćica, koja će svoju večeru pripremiti s kondenziranim mlijekom, krumpirom, hobotnicom, suhim šljivama, kaparima, narančom i junećim frikandoom.

Prvo što mi je upalo u oko je hobotnica, obožavam hobotnicu", komentirat će Zdravka, a Karlo dodati: Iskreno, ništa mi ne fali, sve je kako treba biti."

Očekujem da ću probati nešto novo, očekujem dobru zabavu i veselu atmosferu", najavit će Zdravka.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.