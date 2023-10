Anka o statiranju u filmu: 'Izgubila sam živce za 15 sati snimanja'

Anka je također bila statist u 'Ruži vjetrova' 25 puta, a tvrdi kako joj je opis posla bio ''čamiti'' i čekati dok glavni glumci glume. ''Onda kada treba, morala sam proći ispred kamere po cesti. Ponekad glumiti da sam sretna ili tužna'', ispričala je Anka. Blaženka smatra kako je statiranje odličan posao. ''Stojiš, gledaš i oni te snimaju", istaknula je.

Možda najzanimljivija Ankina uloga je bila tokom statiranja u danskom filmu. ''Nemam pojma koji je to film ni o čemu se radi, samo znam da je tema bila 50-te godine u Splitu. Mene su obukli u neku babu, natapirali su mi kosu da nisam mogla osam dana izaći među ljude'', ispričala je Anka.

''Uglavnom, niti sam jela, niti pila. Jedva sam čekala doći doma, a onda su me ponovno zvali da dođem, našminkali me i postavili za stol'', dodala je. Također, ispričala je kako joj je bilo na snimanju i što je trebala odglumiti. ''Trebala sam biti gost restorana s jednim čovjekom, on glumi da žvače, a ja sam jela sve za pravo i najela se. Rekli su mi da ne smijem jesti, a odgovorila sam im da što su mi onda stavili za jest. Tako da sam im zadala muke'', komentirala je.

