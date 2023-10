ANKETA Biste li jeli goluba da vam ga netko servira na tanjuru? To je Štef napravio za svoje goste

"To nije fazan, to su golubovi", rekao je Stjepan kandidatima tijekom večere u showu 'Večera za 5'. Iako je već na početku rekao kako je meso golubovo, kandidati to vjerojatno nisu čuli pa su se kasnije požalili.

Jedan od kandidata pitao je kako se golubovi love, a Stjepan je rekao kako su to golubovi iz uzgoja, koji se uzgajaju za meso.

"Nisam znala da će za glavno jelo biti golub, malo više me razočarao onaj batat. Na dijelu kožice su se vidjele dlake", rekao je Gabrijela.

Iako su neki negodovali, drugima je pak bilo drago što su probali nešto novo i drugačije.

U anketi RTL.hr-a odgovorite na pitanje biste li i vi jeli golubove: