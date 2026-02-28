ANKETA Mahir je pobijedio u 'Večeri za 5'! Tko je vama ovoga tjedna bio najbolji?

Mahir je pobjednik zagrebačkog tjedna u kojem je bilo mnogo zanimljivih večera u 'Večeri za 5'. Tko je vama bio najbolji?

Omiljeni kulinarski show "Večera za 5" i ovoga je tjedna gledateljima ponudio sve ono zbog čega ga vjerno prate: zanimljive kandidate, napete odnose, poneku kulinarsku katastrofu, ali i iskrene trenutke. U tjednu koji se odvijao u Zagrebu i okolici, pobjedu je na kraju zasluženo odnio glazbenik Mahir Kapetanović, dokazavši da za titulu najboljeg domaćina nije dovoljan samo dobar recept, već i pobjednički karakter. Pet osebujnih kandidata borilo se za nagradu od 1000 eura, a tjedan je bio sve samo ne predvidljiv. Uz glazbenika Mahira, svoje su vještine pokazali i voditeljica trgovine Nataša Manjarić, kipar Petar Hranuelli, studentica Lukrecia Pernar i elektroinstalater Marko Cvitanović.

icon-expand Kandidati Večere za 5 FOTO: RTL

Pobjednički start i planovi za nagradu

Mahir Kapetanović, poznat publici iz glazbenih emisija, probio je led već u ponedjeljak. Iako je kuhanje prvog dana često nezahvalna uloga, Mahir je postavio visoke standarde. Svojim jelovnikom, koji je uključivao popečke od krumpira, pečeni bakalar s rižom i povrćem te tiramisu s pistacijama, osvojio je visoka 70 boda, što je prema novom sustavu ocjenjivanja bilo očigledno nedostižno za ostatak ekipe. Naime, od ove sezone kandidati dodjeljuju dvije odvojene ocjene, jednu za jela i drugu za atmosferu. Mahir je trijumfirao u obje kategorije, a pobjedničkih 1000 eura, kako je najavio, uložit će u snimanje spota za svoj bend 'Mahkey'.

Od peke do drame za stolom

Već je Natašina večera izazvala polemike jer je glavno jelo, peku, pripremio njezin dečko, što su gosti smatrali kršenjem pravila. Vrhunac drame dogodio se u srijedu, u domu kipara Petra Hranuellija. Večera u stanu ispunjenom umjetninama završila je potpunim fijaskom kada su Nataša i Lukrecia, osjećajući se zapostavljeno u muškim razgovorima, demonstrativno napustile stol. To je Petra stajao bodova i osigurao mu nisko mjesto u ukupnom poretku. Najmlađa kandidatkinja, Lukrecia, pokušala je popraviti atmosferu svojom "Barbie" večerom, no nije uspjela.

icon-expand Mahir priprema večeru FOTO: RTL

Marku je presudilo neslano jelo, ali i atmosfera za koju je bio zaslužan Mahir.

Anketa Tko je vama ovoga tjedna bio najbolji u 'Večeri za 5'? Mahir Nataša Petar Lukrecia Marko Muškarac Žena Mahir 36 Nataša 85 Petar 2 Lukrecia 6 Marko 23 Mahir 16 Nataša 5 Petar 0 Lukrecia 2 Marko 12 Mahir 20 Nataša 80 Petar 2 Lukrecia 4 Marko 11 Ukupno Muškarac Žena