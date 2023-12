Ana za RTL.hr komentirala uzbudljivu večeru: 'Rasplakala sam se čitajući komentare'

Umirovljenica Ana Kovačić gledateljima je već poznato lice iz 'Ljubav je na selu', a ovotjedna je kandidatkinja emisije 'Večera za 5'. Ana, od milja Ankica, za RTL.hr je sažela dojmove nakon uzbudljive večere koju su pohvalili i gledatelji i kanddiati. Priznala je kako se naradila pripremajući hranu. ''Puno sam se naradila pripremajući hranu iako sam imala malu pomoć svoje prijateljice – bilo je naporno. Htjela sam svima udovoljiti, no to ne možeš'', komentirala je Ankica koja je kuhala u ponedjeljak.

Ovotjedna ekipa joj se jako svidjela, a tvrdi kako su joj svi dragi, a posebno Vlatka. ''Jako nam je dobro i zabavno'', komentirala je vesela Ankica. Također, drago joj je da je ljudi vole. ''Zvali su me čak ljudi iz Njemačke da mi kažu kako me gledaju, valjda je zanimljivo, kada me narod voli'', rekla je Ankica sretno zbog toga.

Ankica dobiva i mnoge pozitivne komentare na društvenim mrežama. ''Ja nisam čitala komentare jer se ne znam baš tako služiti pametnim telefonom, no dođu mi prijateljice pa čitaju na glas. Jako su lijepi komentari, rasplakala sam se. Svako malo kada čujem nešto lijepo o sebi se rasplačem pa mi se šminka razmaže. Drago mi je da se sviđam ljudima. Kada umrem, želim da se ljudi sjete zapaliti svijeću'', priznala je draga Ankica kroz suze.

Priznala je da joj je drago i kada je ljudi na cesti pozdravljaju te žele slikati s njom. ''Ljudi mi pričaju da me vole, a ja onda gdje god odem plačem od sreće'', rekla je Ankica. Također, tvrdi kako od ljubavi nije odustala jer je nikada nije ni htjela.