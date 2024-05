Ante iz Dicma pobijedio pa u šoku komentirao: 'Nisam tu došao zbog pobjede, sretan sam!'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večere za 5' odnio je elektrotehničar Ante Martić iz Dicma. "Nisam očekivao, čudno mi je. Večera mi je bila dobra, no nisam tu došao zbog pobjede i malo sam šokiran. Sretan sam, nagradu ću dijelom podijeliti s ekipom, a dijelom s prijateljima koji su me nagovorili na sudjelovanje", zaključio je pobjednik Ante.

Inače, trećeplasirani Martin Pauk ugostio je protukandidate posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5', a za svoju večeru dobio je 33 boda. Drugo mjesto podijelile su Kristijana i Željana.

Pripravu večere započeo je desertom naziva 'Ljubičasti oblak'. "Borovnice, ispod mljeveni keks, sad još što će biti između - vidjet ćemo", komentirao je Ante. "Možda cheesecake od borovnice", dodala je Željana. Martin rijetko radi deserte, no snašao se s pomoću šalabahtera s interneta, a potom se prihvatio priprave glavnog jela - hobotnice ispod peke. '5P - pripiti podmorski pauk pod pekom' naziv je dao ekipi do znanja da će jesti hobotnicu. Predjelo je posljednje čega se domaćin prihvatio, radilo se o morskom psu. 'Pas koji laje nije dobro pohan' nasmijao je Miru. "A sinko moj, ne bih ja to tako rekla", kroz smijeh je komentirala. Ante je pretpostavio da će za predjelo Martin pohati morskog psa. Uz psa je ponudio blitvu, a s time i preljev od naranče. Kada je spravio večeru do kraja, pripremio se za dolazak gostiju.