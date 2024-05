Ante kaže da mu se ljudi dive jer je uspješan i sposoban, a hoće li tako biti i na večeri? 'Tuna među pršutom, teletinom, janjetinom - odakle ona tu?'

"Imam puno hobija, radim bravariju, stolariju, u slobodno vrijeme snimam na svom YouTube kanalu, ljudima pokazujem kako nešto napraviti. Opisuju me ljudi kao jako dobru osobu, nekad me iznenade koliko se dive meni i mom uspjehu, sposobnostima, nevjerojatno. U prostoru u kojem ću kuhati se nalazim skoro svake subote sa svojim prijateljima i oni su me nagovorili da se prijavim, nisam siguran jesu li me htjeli osramotiti ili me natjerati da pokažem svoje vještine", zaključio je Ante.