Anteina večera oduševila je gošće, čak i izbirljivu Doroteu: 'Ja sam se danas napokon najela!'

Antea Džaja ugostila je nogometašice u mjestu Lupoglav u Zagrebačkoj županiji treći dan ovotjedne 'Večere za 5'. Kao i Ana i Dina prije nje, Antea je za svoju večeru osvojila maksimalnog četrdeset bodova, a u njezinim jelima uživala je čak i Dorotea, koja se prethodna dva dana nije baš uspjela najesti na večerama.

Pripremu večere Antea je započela predjelom 'Početak sezone' - kiflicama punjenim šunkom i sirom i francuskom salatom. Antea je sama zamijesila tijesto za kiflice a prilikom motanja u pomoć joj je priskočila baka. Ivana je točno pretpostavila da bi Antea mogla pripremiti kiflice i komentirala kako zna da Antea voli francusku pa je tako uspješno pretpostavila što ih čeka za predjelo.

Slijedila je priprema glavnog jela '6. Kolo' nazvanog po djevojkama omiljenoj pobjedi nad ženskom ekipom iz Rijeke. Za glavno jelo domaćica je pripremala domaće njoke u umaku od vrhnja za kuhanje s piletinom, a Ivana je još jednom ispravno pretpostavila da će u glavnom jelu biti baš njoki.

Preostalo je pripremiti desert 'Jesenske prvakinje', a riječ je bila o brownie kolaču, kojeg je Antea poslužila sa sladoledom od vanilije u jagode.