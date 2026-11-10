Anton se u 'Večeri za 5' pohvalio lijepim vijestima: 'Četvrti put sam ujak'

Drugog dana ovotjedne 'Večere za 5' domaćin je bio 32-godišnji električar Anton Jurina iz Ivanić-Grada, koji trenutačno živi u Austriji, no često dolazi u svoj rodni grad, gdje mu žive roditelji i sestra. Slobodno vrijeme voli provoditi radeći oko kuće, a opuštaju ga i trčanje, planinarenje, skijanje i putovanja. Za sebe kaže da je društven, jednostavan i jako spontan.

Anton je u 'Večeri za 5' otkrio da ima velik razlog za slavlje. Naime, ispričao je u emisiji da mu sestra treba roditi i da će četvrti put postati ujak