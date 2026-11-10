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Večera za 5

Anton se u 'Večeri za 5' pohvalio lijepim vijestima: 'Četvrti put sam ujak'

Anton se pohvalio prinovom u obitelji

RTL.hr
10.11.2026 19:00

Drugog dana ovotjedne 'Večere za 5' domaćin je bio 32-godišnji električar Anton Jurina iz Ivanić-Grada, koji trenutačno živi u Austriji, no često dolazi u svoj rodni grad, gdje mu žive roditelji i sestra. Slobodno vrijeme voli provoditi radeći oko kuće, a opuštaju ga i trčanje, planinarenje, skijanje i putovanja. Za sebe kaže da je društven, jednostavan i jako spontan.

Anton je u 'Večeri za 5' otkrio da ima velik razlog za slavlje. Naime, ispričao je u emisiji da mu sestra treba roditi i da će četvrti put postati ujak

Anton Jurina, Večera za 5
Anton Jurina, Večera za 5 FOTO: RTL

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

anton jurina večera za 5
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